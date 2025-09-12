ЦБ отметил рост денежной базы России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-12T11:11+0300
2025-09-12T11:11+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 5 сентября выросла до 18,8 триллиона рублей с 18,68 триллиона на 29 августа, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 115,5 миллиарда рублей, или на 0,62%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
финансы, россия, банки, рф, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ, Банк России
11:11 12.09.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Здание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 5 сентября выросла до 18,8 триллиона рублей с 18,68 триллиона на 29 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю вырос на 115,5 миллиарда рублей, или на 0,62%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
