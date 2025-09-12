https://1prime.ru/20250912/tsb-862177420.html
ЦБ отметил рост денежной базы России
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 5 сентября выросла до 18,8 триллиона рублей с 18,68 триллиона на 29 августа, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 115,5 миллиарда рублей, или на 0,62%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
