ЦБ оценил уровень инфляционных ожиданий в России - 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в РФ в последние месяцы сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - отмечает регулятор.
13:36 12.09.2025
 
ЦБ оценил уровень инфляционных ожиданий в России

ЦБ: инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне

© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в РФ в последние месяцы сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
"Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - отмечает регулятор.
Центробанк снизил ключевую ставку
