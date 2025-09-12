https://1prime.ru/20250912/tsb-862187771.html
ЦБ оценил уровень инфляционных ожиданий в России
ЦБ оценил уровень инфляционных ожиданий в России
2025-09-12T13:36+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания в РФ в последние месяцы сохраняются на повышенном уровне, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Инфляционные ожидания в последние месяцы существенно не изменились. В целом они сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции", - отмечает регулятор.
