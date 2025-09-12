https://1prime.ru/20250912/tsb-862187929.html

Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, заявил ЦБ

Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, заявил ЦБ - 12.09.2025, ПРАЙМ

Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, заявил ЦБ

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T13:39+0300

2025-09-12T13:39+0300

2025-09-12T13:39+0300

экономика

финансы

россия

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20250912/tsb--862187587.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, банк россии