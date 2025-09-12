https://1prime.ru/20250912/tsb-862187929.html
Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, заявил ЦБ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. "Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли", - отмечает регулятор.
