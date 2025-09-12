https://1prime.ru/20250912/tsb-862188076.html

ЦБ будет поддерживать необходимую жесткость денежно-кредитных условий

банк россии

банки

финансы

россия

банк россии

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая будет необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, говорится в релизе, опубликованном на сайте регулятора. "Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - сообщили в ЦБ.

