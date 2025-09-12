Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ рассказал об уровне безработицы в России - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/tsb-862188943.html
ЦБ рассказал об уровне безработицы в России
ЦБ рассказал об уровне безработицы в России - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал об уровне безработицы в России
Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:46+0300
2025-09-12T13:46+0300
экономика
россия
общество
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России. "Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250910/mishustin-862074177.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , банк россии
Экономика, РОССИЯ, Общество , Банк России
13:46 12.09.2025
 
ЦБ рассказал об уровне безработицы в России

ЦБ: безработица на рынке труда в России находится на исторических минимумах

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России.
"Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Мишустин оценил минимальный уровень безработицы в России
10 сентября, 16:13
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала