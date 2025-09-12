ЦБ рассказал об уровне безработицы в России

https://1prime.ru/20250912/tsb-862188943.html

Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России. | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Напряженность на российском рынке труда значимо не снижается, безработица находится на исторических минимумах, сообщает Банк России. "Напряженность на рынке труда значимо не снижается. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает сокращаться. Зарплаты растут медленнее, чем в 2024 году, но темпы их повышения пока опережают рост производительности труда. Безработица находится на исторических минимумах", - говорится в сообщении.

