https://1prime.ru/20250912/tsb-862189673.html

ЦБ рассказал о дезинфляции в России

ЦБ рассказал о дезинфляции в России - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ рассказал о дезинфляции в России

Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции в России, при этом на темпы роста цен в июле-августе повлияли разовые факторы, говорится | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T13:52+0300

2025-09-12T13:52+0300

2025-09-12T13:52+0300

банк россии

финансы

банки

россия

росстат

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции в России, при этом на темпы роста цен в июле-августе повлияли разовые факторы, говорится в пресс-релизе ЦБ. "Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции. На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы", - пишет регулятор. Так, по данным Банка России, в июле-августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале текущего года. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%. Отмечается, что, с одной стороны, произошла существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива, а с другой стороны, плодоовощная продукция дешевела сильнее, чем обычно в летние месяцы. По данным Росстата, в России в августе была зафиксирована месячная дефляция на уровне 0,4% - впервые с августа 2022 года. В годовом выражении инфляция в конце лета замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле.

https://1prime.ru/20250912/tsb--862189488.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, росстат, банк россии