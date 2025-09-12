https://1prime.ru/20250912/tsb-862189673.html
ЦБ рассказал о дезинфляции в России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции в России, при этом на темпы роста цен в июле-августе повлияли разовые факторы, говорится в пресс-релизе ЦБ. "Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции. На текущие темпы роста цен в июле-августе значимо повлияли разовые факторы", - пишет регулятор. Так, по данным Банка России, в июле-августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале текущего года. Аналогичный показатель базовой инфляции снизился до 4,1% после 4,4% в среднем в предыдущем квартале. Большинство устойчивых показателей инфляции находится в диапазоне 4-6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 8 сентября, составила 8,2%. Отмечается, что, с одной стороны, произошла существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива, а с другой стороны, плодоовощная продукция дешевела сильнее, чем обычно в летние месяцы. По данным Росстата, в России в августе была зафиксирована месячная дефляция на уровне 0,4% - впервые с августа 2022 года. В годовом выражении инфляция в конце лета замедлилась до 8,14% с 8,79% в июле.
