Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250912/tsb-862189847.html
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции
Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:53+0300
2025-09-12T13:53+0300
экономика
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250912/tsb-862189673.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_08c8e40c6ee6edf43e6e834d08b20443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банк России
13:53 12.09.2025
 
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции

ЦБ: годовая инфляция в России снизится до 6,0–7,0% по итогам 2025 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ.
"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЦБ рассказал о дезинфляции в России
13:52
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала