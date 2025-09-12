https://1prime.ru/20250912/tsb-862189847.html
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции - 12.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции
Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:53+0300
2025-09-12T13:53+0300
2025-09-12T13:53+0300
экономика
финансы
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250912/tsb-862189673.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_08c8e40c6ee6edf43e6e834d08b20443.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банк России
ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции
ЦБ: годовая инфляция в России снизится до 6,0–7,0% по итогам 2025 года
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ.
"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.
ЦБ рассказал о дезинфляции в России