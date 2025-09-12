https://1prime.ru/20250912/tsb-862189847.html

ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции

ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции - 12.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции

Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T13:53+0300

2025-09-12T13:53+0300

2025-09-12T13:53+0300

экономика

финансы

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Банк России сохранил прогноз о том, что инфляция в стране снизится до 6-7% по итогам года и вернется к целевому уровню в 4% в следующем году, следует из пресс-релиза ЦБ. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250912/tsb-862189673.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии