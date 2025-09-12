Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/tsb-862194942.html
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ - 12.09.2025, ПРАЙМ
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:04+0300
2025-09-12T15:04+0300
финансы
банки
россия
рф
кирилл дмитриев
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года. "Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250912/tsb-862189673.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, кирилл дмитриев, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Кирилл Дмитриев, банк Россия
15:04 12.09.2025
 
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ

Дмитриев: снижение ключевой ставки открывает дорогу новым инвестициям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года.
"Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
ЦБ рассказал о дезинфляции в России
13:52
 
ФинансыБанкиРОССИЯРФКирилл Дмитриевбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала