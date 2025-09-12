https://1prime.ru/20250912/tsb-862194942.html
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ - 12.09.2025, ПРАЙМ
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T15:04+0300
2025-09-12T15:04+0300
2025-09-12T15:04+0300
финансы
банки
россия
рф
кирилл дмитриев
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Снижение Банком России ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%, открывает дорогу новым инвестициям и росту экономики, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Впрочем, это все же минимум с конца июля 2024 года. "Это открывает дорогу для новых инвестиций и роста, позволяет динамичнее развиваться экономике. Надеемся и на дальнейшее снижение ключевой ставки", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250912/tsb-862189673.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, кирилл дмитриев, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, Кирилл Дмитриев, банк Россия
В РФПИ прокомментировали снижение ключевой ставки ЦБ
Дмитриев: снижение ключевой ставки открывает дорогу новым инвестициям