В России стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичкой - 12.09.2025
В России стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичкой
Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках России стабилизировался на уровне 34%, подсчитали в "Яндекс Недвижимости". | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках России стабилизировался на уровне 34%, подсчитали в "Яндекс Недвижимости". По данным сервиса, медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках выросла в январе-августе на 6,2%, до 190 тысяч рублей, на вторичном - на 3,8%, до 144 тысяч рублей. Ценовой разрыв между новостройками и вторичкой практически не изменился с начала года, составив 34% в конце лета против 33% в январе. Однако ряд мегаполисов показал существенное увеличение ценового разрыва между рынками. Сильнее всего он вырос в Москве (на 17 процентных пунктов, до 27%), Уфе (почти на 15 процентных пунктов, до 49%) и Ростове-на-Дону (+9 процентных пунктов, до 30%). В этих городах новостройки росли в цене быстрее, чем вторичное жилье, говорится в сообщении. При этом в нем отмечается, что обратная ситуация наблюдается в Перми (-10 процентных пунктов, до 45%), Волгограде (-10 процентных пунктов, до 35%), Санкт-Петербурге (более чем на 6 процентных пунктов, до 27%). Также снижение ценового разрыва было зафиксировано в Краснодаре, Челябинске и Красноярске. "В шести городах мы фиксируем сокращение ценового разрыва. Это связано с тем, что темпы роста цен на вторичном рынке в этих регионах оказались выше, а продавцы новостроек были вынуждены сдерживать стоимость или предлагать скидки, чтобы поддерживать продажи. Часть покупателей выбирает готовое жильё и готова платить за скорость сделки и переезда, а другая часть остается в сегменте новостроек благодаря дисконтам и акциям от застройщиков. Для рынка это сигнал, что оба сегмента ищут точки равновесия и конкурируют не только ценой, но и форматом предложения", - прокомментировал коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров. При этом мегаполисами с самым большим ценовым разрывом в августе оказались Челябинск (70%), Уфа (49%) и Омск (48%), добавляется в сообщении.
09:30 12.09.2025
 
В России стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичкой

«Яндекс Недвижимость»: разрыв между новостройками и вторичкой в России стабилизировался

© РИА Новости . Гунеев Сергей | Перейти в медиабанкСтроительство нового жилья в центре Москвы
Строительство нового жилья в центре Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Строительство нового жилья в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Гунеев Сергей
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках России стабилизировался на уровне 34%, подсчитали в "Яндекс Недвижимости".
По данным сервиса, медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках выросла в январе-августе на 6,2%, до 190 тысяч рублей, на вторичном - на 3,8%, до 144 тысяч рублей. Ценовой разрыв между новостройками и вторичкой практически не изменился с начала года, составив 34% в конце лета против 33% в январе.
Однако ряд мегаполисов показал существенное увеличение ценового разрыва между рынками. Сильнее всего он вырос в Москве (на 17 процентных пунктов, до 27%), Уфе (почти на 15 процентных пунктов, до 49%) и Ростове-на-Дону (+9 процентных пунктов, до 30%). В этих городах новостройки росли в цене быстрее, чем вторичное жилье, говорится в сообщении.
При этом в нем отмечается, что обратная ситуация наблюдается в Перми (-10 процентных пунктов, до 45%), Волгограде (-10 процентных пунктов, до 35%), Санкт-Петербурге (более чем на 6 процентных пунктов, до 27%). Также снижение ценового разрыва было зафиксировано в Краснодаре, Челябинске и Красноярске.
"В шести городах мы фиксируем сокращение ценового разрыва. Это связано с тем, что темпы роста цен на вторичном рынке в этих регионах оказались выше, а продавцы новостроек были вынуждены сдерживать стоимость или предлагать скидки, чтобы поддерживать продажи. Часть покупателей выбирает готовое жильё и готова платить за скорость сделки и переезда, а другая часть остается в сегменте новостроек благодаря дисконтам и акциям от застройщиков. Для рынка это сигнал, что оба сегмента ищут точки равновесия и конкурируют не только ценой, но и форматом предложения", - прокомментировал коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров.
При этом мегаполисами с самым большим ценовым разрывом в августе оказались Челябинск (70%), Уфа (49%) и Омск (48%), добавляется в сообщении.
В России вырос объем просроченных долгов по ипотеке на вторичном рынке
Вчера, 10:59
 
