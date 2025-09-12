https://1prime.ru/20250912/tsena-862169907.html

В России стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичкой

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в городах-миллионниках России стабилизировался на уровне 34%, подсчитали в "Яндекс Недвижимости". По данным сервиса, медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке в городах-миллионниках выросла в январе-августе на 6,2%, до 190 тысяч рублей, на вторичном - на 3,8%, до 144 тысяч рублей. Ценовой разрыв между новостройками и вторичкой практически не изменился с начала года, составив 34% в конце лета против 33% в январе. Однако ряд мегаполисов показал существенное увеличение ценового разрыва между рынками. Сильнее всего он вырос в Москве (на 17 процентных пунктов, до 27%), Уфе (почти на 15 процентных пунктов, до 49%) и Ростове-на-Дону (+9 процентных пунктов, до 30%). В этих городах новостройки росли в цене быстрее, чем вторичное жилье, говорится в сообщении. При этом в нем отмечается, что обратная ситуация наблюдается в Перми (-10 процентных пунктов, до 45%), Волгограде (-10 процентных пунктов, до 35%), Санкт-Петербурге (более чем на 6 процентных пунктов, до 27%). Также снижение ценового разрыва было зафиксировано в Краснодаре, Челябинске и Красноярске. "В шести городах мы фиксируем сокращение ценового разрыва. Это связано с тем, что темпы роста цен на вторичном рынке в этих регионах оказались выше, а продавцы новостроек были вынуждены сдерживать стоимость или предлагать скидки, чтобы поддерживать продажи. Часть покупателей выбирает готовое жильё и готова платить за скорость сделки и переезда, а другая часть остается в сегменте новостроек благодаря дисконтам и акциям от застройщиков. Для рынка это сигнал, что оба сегмента ищут точки равновесия и конкурируют не только ценой, но и форматом предложения", - прокомментировал коммерческий директор "Яндекс Недвижимости" Евгений Белокуров. При этом мегаполисами с самым большим ценовым разрывом в августе оказались Челябинск (70%), Уфа (49%) и Омск (48%), добавляется в сообщении.

