В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025" - 12.09.2025
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"
2025-09-12T11:53+0300
2025-09-12T11:54+0300
общество
россия
белоруссия
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны. "Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко. По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению. Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.
белоруссия
общество , россия, белоруссия
Общество , РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
11:53 12.09.2025 (обновлено: 11:54 12.09.2025)
 
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"

Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут на трех полигонах

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Белоруссии. Архивное фото
© РИА Новости
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны.
"Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко.
По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению.
Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.
