В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"

2025-09-12T11:53+0300

МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны. "Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко. По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению. Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.

