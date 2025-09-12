https://1prime.ru/20250912/ucheniya-862180127.html
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025" - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"
Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T11:53+0300
2025-09-12T11:53+0300
2025-09-12T11:54+0300
общество
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c81456a398057c98c30c152efd17c290.jpg
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны. "Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко. По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению. Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.
https://1prime.ru/20250912/zapad-862166029.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77467/93/774679378_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_41bd4ccc7eecfcaf86cfd5873b58b1be.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, белоруссия
Общество , РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
В Белоруссии рассказали об учениях "Запад — 2025"
Российско-белорусские учения "Запад-2025" пройдут на трех полигонах
МИНСК, 12 сен - ПРАЙМ. Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2025" планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях, сообщил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, его комментарий распространила пресс-служба минобороны.
"Учение планируется провести на трех полигонах и участках местности в Витебской, Минской и Гродненской областях. Сразу хочу предостеречь от лишних инсинуаций и ложных обвинений. Все мероприятия, которые мы проводим, проводятся на значительном удалении от наших южных и западных границ", - заявил Муравейко.
По его словам, учение не направлено против какой-то конкретной страны или стран и является мероприятием подготовки к выполнению задач по предназначению.
Ранее было заявлено, что для снижения напряженности было решено перенести маневры от западных границ и уменьшить численность их участников.
Минобороны рассказало о совместных с Белоруссией учениях "Запад — 2025"