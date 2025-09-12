Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, как МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева - 12.09.2025
На Западе рассказали, как МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева
2025-09-12
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. По мнению Международного валютного фонда, киевские власти недооценили свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов, что может усложнить получение нового пакета поддержки. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. "Международный валютный фонд определил, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве", — говорится в материале. Разногласия стали очевидны во время встреч в Киеве на прошлой неделе, где обсуждалось внешнее финансирование Украины на 2026 и 2027 годы. Bloomberg подчеркивает, что эти расхождения необходимо устранить до того, как МВФ сможет рассмотреть украинский запрос на новую кредитную программу. "Украина уже сталкивается с некоторыми трудностями в привлечении дополнительной помощи от своих основных партнеров", — подчеркивается в материале. Недавно украинский премьер-министр Юлия Свириденко передала главе миссии МВФ на Украине, Гэвину Грею, письмо с просьбой о новой программе финансовой поддержки. Украина, имеющая рекордный бюджетный дефицит на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает полагаться на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако на Западе выделение новых пакетов помощи затягивается из-за продолжительных переговоров. Глава миссии МВФ в Украине, Гэвин Грей, ранее подчеркнул, что международная поддержка Киева со временем будет сокращаться, и власти должны развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский выражал недовольство недостаточностью средств для производства собственного оружия и медлительностью поступления западной помощи.
07:35 12.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МВФ. Архивное фото
МВФ заявил о снижении внутреннего спроса в США
Вчера, 18:25
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Премьер Украины попросила у МВФ больше денег на финансовые нужды страны
9 сентября, 17:41
 
