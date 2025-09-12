https://1prime.ru/20250912/ukraina-862164952.html

На Западе рассказали, как МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева

На Западе рассказали, как МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева - 12.09.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, как МВФ вскрыл многомиллиардный просчет Киева

По мнению Международного валютного фонда, киевские власти недооценили свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов, что может усложнить... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T07:35+0300

2025-09-12T07:35+0300

2025-09-12T07:35+0300

мировая экономика

украина

киев

запад

владимир зеленский

мвф

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. По мнению Международного валютного фонда, киевские власти недооценили свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов, что может усложнить получение нового пакета поддержки. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. "Международный валютный фонд определил, что потребности Украины в финансировании в течение следующих двух лет могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве", — говорится в материале. Разногласия стали очевидны во время встреч в Киеве на прошлой неделе, где обсуждалось внешнее финансирование Украины на 2026 и 2027 годы. Bloomberg подчеркивает, что эти расхождения необходимо устранить до того, как МВФ сможет рассмотреть украинский запрос на новую кредитную программу. "Украина уже сталкивается с некоторыми трудностями в привлечении дополнительной помощи от своих основных партнеров", — подчеркивается в материале. Недавно украинский премьер-министр Юлия Свириденко передала главе миссии МВФ на Украине, Гэвину Грею, письмо с просьбой о новой программе финансовой поддержки. Украина, имеющая рекордный бюджетный дефицит на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает полагаться на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Однако на Западе выделение новых пакетов помощи затягивается из-за продолжительных переговоров. Глава миссии МВФ в Украине, Гэвин Грей, ранее подчеркнул, что международная поддержка Киева со временем будет сокращаться, и власти должны развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский выражал недовольство недостаточностью средств для производства собственного оружия и медлительностью поступления западной помощи.

https://1prime.ru/20250911/ssha-862150428.html

https://1prime.ru/20250909/ukraina-862026461.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, запад, владимир зеленский, мвф, bloomberg