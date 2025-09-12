Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки - 12.09.2025
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки - 12.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки
Отец убитой в Соединенных Штатах беженки Ирины Заруцкой не смог выехать из Украины на ее похороны из-за из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:17+0300
2025-09-12T12:17+0300
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861891781_0:81:424:320_1920x0_80_0_0_e9594ff61937d844da7eae3c3ba5cfc8.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Отец убитой в Соединенных Штатах беженки Ирины Заруцкой не смог выехать из Украины на ее похороны из-за из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail."Станиславу не удалось попасть на похороны в Шарлотте из-за строгих норм, которые запрещают выезд мужчинам призывного возраста из Украины", — указано в публикации.Согласно данным Daily Mail, он был глубоко опечален невозможностью проститься с дочерью.Ирина Заруцкая, двадцатитрехлетняя беженка из Украины, скончалась в США 22 августа от ножевых ран, нанесенных ей бездомным в легкорельсовом поезде города Шарлотт. Подозреваемым в нападении является афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее осужденный на пять лет за вооруженное ограбление. Президент Дональд Трамп заявил, что вина за смерть украинской беженки лежит на демократах и их политических решениях.
украина
сша
украина, сша, дональд трамп
УКРАИНА, США, Дональд Трамп
12:17 12.09.2025
 
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки

DM: отца беженки Заруцкой не выпустили с Украины из-за призывного возраста

© ФотоМомент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
© Фото
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Отец убитой в Соединенных Штатах беженки Ирины Заруцкой не смог выехать из Украины на ее похороны из-за из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail.
"Станиславу не удалось попасть на похороны в Шарлотте из-за строгих норм, которые запрещают выезд мужчинам призывного возраста из Украины", — указано в публикации.
Согласно данным Daily Mail, он был глубоко опечален невозможностью проститься с дочерью.
Ирина Заруцкая, двадцатитрехлетняя беженка из Украины, скончалась в США 22 августа от ножевых ран, нанесенных ей бездомным в легкорельсовом поезде города Шарлотт. Подозреваемым в нападении является афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее осужденный на пять лет за вооруженное ограбление. Президент Дональд Трамп заявил, что вина за смерть украинской беженки лежит на демократах и их политических решениях.
УКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
