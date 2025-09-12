https://1prime.ru/20250912/ukraina-862181988.html
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки - 12.09.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки
Отец убитой в Соединенных Штатах беженки Ирины Заруцкой не смог выехать из Украины на ее похороны из-за из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:17+0300
2025-09-12T12:17+0300
2025-09-12T12:17+0300
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861891781_0:81:424:320_1920x0_80_0_0_e9594ff61937d844da7eae3c3ba5cfc8.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Отец убитой в Соединенных Штатах беженки Ирины Заруцкой не смог выехать из Украины на ее похороны из-за из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail."Станиславу не удалось попасть на похороны в Шарлотте из-за строгих норм, которые запрещают выезд мужчинам призывного возраста из Украины", — указано в публикации.Согласно данным Daily Mail, он был глубоко опечален невозможностью проститься с дочерью.Ирина Заруцкая, двадцатитрехлетняя беженка из Украины, скончалась в США 22 августа от ножевых ран, нанесенных ей бездомным в легкорельсовом поезде города Шарлотт. Подозреваемым в нападении является афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее осужденный на пять лет за вооруженное ограбление. Президент Дональд Трамп заявил, что вина за смерть украинской беженки лежит на демократах и их политических решениях.
https://1prime.ru/20250910/zelenskiy-862057397.html
https://1prime.ru/20250911/prestupnost-862109212.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/06/861891781_0:42:424:360_1920x0_80_0_0_bef3a6e39d9870f6d0c95d3433ffb507.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, дональд трамп
УКРАИНА, США, Дональд Трамп
СМИ раскрыли подробности об отце убитой в США украинки
DM: отца беженки Заруцкой не выпустили с Украины из-за призывного возраста