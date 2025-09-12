https://1prime.ru/20250912/ukraina-862181988.html

Отец убитой в Соединенных Штатах беженки Ирины Заруцкой не смог выехать из Украины на ее похороны из-за из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail. | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Отец убитой в Соединенных Штатах беженки Ирины Заруцкой не смог выехать из Украины на ее похороны из-за из-за призывного возраста, сообщило издание Daily Mail."Станиславу не удалось попасть на похороны в Шарлотте из-за строгих норм, которые запрещают выезд мужчинам призывного возраста из Украины", — указано в публикации.Согласно данным Daily Mail, он был глубоко опечален невозможностью проститься с дочерью.Ирина Заруцкая, двадцатитрехлетняя беженка из Украины, скончалась в США 22 августа от ножевых ран, нанесенных ей бездомным в легкорельсовом поезде города Шарлотт. Подозреваемым в нападении является афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее осужденный на пять лет за вооруженное ограбление. Президент Дональд Трамп заявил, что вина за смерть украинской беженки лежит на демократах и их политических решениях.

