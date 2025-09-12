Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о панике на Украине из-за происшествия в Польше - 12.09.2025
СМИ сообщили о панике на Украине из-за происшествия в Польше
СМИ сообщили о панике на Украине из-за происшествия в Польше - 12.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о панике на Украине из-за происшествия в Польше
На Украине опасаются, что стране не предоставят средства противовоздушной обороны из-за инцидента с БПЛА в Польше, пишет Washington Post. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:31+0300
2025-09-12T14:31+0300
мировая экономика
общество
белоруссия
украина
польша
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. На Украине опасаются, что стране не предоставят средства противовоздушной обороны из-за инцидента с БПЛА в Польше, пишет Washington Post."Боюсь, что эта ситуация станет лишь хуже, поскольку текущие глобальные события побуждают каждую страну отдавать приоритет своей собственной безопасности", — приводят в публикации слова украинского нардепа.Другой бывший украинский чиновник также поделился с журналистами мнением, что после события в Польше европейские страны будут дорожить средствами ПВО в ущерб Украине.Инцидент с БПЛА в ПольшеПремьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
белоруссия
украина
польша
мировая экономика, общество, белоруссия, украина, польша, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ес, ек
Мировая экономика, Общество , БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, ЕС, ЕК, Washington Post
14:31 12.09.2025
 
СМИ сообщили о панике на Украине из-за происшествия в Польше

WP: Украина боится, что ей не передадут средства ПВО из-за инцидента в Польше

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. На Украине опасаются, что стране не предоставят средства противовоздушной обороны из-за инцидента с БПЛА в Польше, пишет Washington Post.
"Боюсь, что эта ситуация станет лишь хуже, поскольку текущие глобальные события побуждают каждую страну отдавать приоритет своей собственной безопасности", — приводят в публикации слова украинского нардепа.
Другой бывший украинский чиновник также поделился с журналистами мнением, что после события в Польше европейские страны будут дорожить средствами ПВО в ущерб Украине.
Инцидент с БПЛА в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией Польши были сбиты "представлявшие опасность" дроны, назвав их российскими, однако никаких объективных подтверждений этого не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС России по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что силы ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживали беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена в небе над республикой.
Мировая экономика, Общество, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, ЕС, ЕК, Washington Post
 
 
Заголовок открываемого материала