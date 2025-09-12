Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сибига анонсировал прибытие польских военных на Украину - 12.09.2025
Сибига анонсировал прибытие польских военных на Украину
Сибига анонсировал прибытие польских военных на Украину - 12.09.2025, ПРАЙМ
Сибига анонсировал прибытие польских военных на Украину
Польские военные отправятся на Украину 18 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Его слова приводит агентство РБК Украина. | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T20:15+0300
2025-09-12T20:15+0300
польша
украина
москва
андрей сибига
дональд туск
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Польские военные отправятся на Украину 18 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Его слова приводит агентство РБК Украина. "Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными", — сказал он.Сибига также заявил, что в настоящий момент якобы "только Украина обладает необходимым опытом для противодействия таким угрозам", подразумевая инцидент с дронами в Польше. Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского отправятся на Украину для обучения уничтожению дронов.Однако позже министерство национальной обороны Польши объявило, что отправка военных на Украину не планировалась. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, в свою очередь,заявил, что Варшава закрыла информацию о направлении своих военных на Украинудля обучения уничтожению дронов. По его словам, такую информацию нельзя обнародовать. В среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над территорией страны были уничтожены дроны, угрожавшие безопасности населению. По его словам, воздушное пространство Польши нарушили 19 беспилотных аппаратов. Политик без доказательств возложил ответственность за случившееся на Москву. Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польское Министерство иностранных дел, но доказательств российского происхождения сбитых аппаратов ему не предоставили.
польша
украина
москва
польша, украина, москва, андрей сибига, дональд туск, владимир зеленский
ПОЛЬША, УКРАИНА, МОСКВА, Андрей Сибига, Дональд Туск, Владимир Зеленский
20:15 12.09.2025
 
Сибига анонсировал прибытие польских военных на Украину

Сибига заявил, что польские военные все же прибудут на Украину через неделю

© flickr.com / 1GNC MünsterПольские военные
Польские военные - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Польские военные. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Польские военные отправятся на Украину 18 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Его слова приводит агентство РБК Украина.
"Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными", — сказал он.
Сибига также заявил, что в настоящий момент якобы "только Украина обладает необходимым опытом для противодействия таким угрозам", подразумевая инцидент с дронами в Польше.
Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского отправятся на Украину для обучения уничтожению дронов.
Однако позже министерство национальной обороны Польши объявило, что отправка военных на Украину не планировалась. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, в свою очередь,заявил, что Варшава закрыла информацию о направлении своих военных на Украинудля обучения уничтожению дронов. По его словам, такую информацию нельзя обнародовать.
В среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над территорией страны были уничтожены дроны, угрожавшие безопасности населению. По его словам, воздушное пространство Польши нарушили 19 беспилотных аппаратов. Политик без доказательств возложил ответственность за случившееся на Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польское Министерство иностранных дел, но доказательств российского происхождения сбитых аппаратов ему не предоставили.
ПОЛЬША УКРАИНА МОСКВА Андрей Сибига Дональд Туск Владимир Зеленский
 
 
