Сибига анонсировал прибытие польских военных на Украину

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Польские военные отправятся на Украину 18 сентября, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига. Его слова приводит агентство РБК Украина. "Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными", — сказал он.Сибига также заявил, что в настоящий момент якобы "только Украина обладает необходимым опытом для противодействия таким угрозам", подразумевая инцидент с дронами в Польше. Ранее в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные по приглашению Владимира Зеленского отправятся на Украину для обучения уничтожению дронов.Однако позже министерство национальной обороны Польши объявило, что отправка военных на Украину не планировалась. Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, в свою очередь,заявил, что Варшава закрыла информацию о направлении своих военных на Украинудля обучения уничтожению дронов. По его словам, такую информацию нельзя обнародовать. В среду премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что над территорией страны были уничтожены дроны, угрожавшие безопасности населению. По его словам, воздушное пространство Польши нарушили 19 беспилотных аппаратов. Политик без доказательств возложил ответственность за случившееся на Москву. Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в польское Министерство иностранных дел, но доказательств российского происхождения сбитых аппаратов ему не предоставили.

