Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия начинает переговоры с ОАЭ о сотрудничестве в энергетике - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/vengriya-862194535.html
Венгрия начинает переговоры с ОАЭ о сотрудничестве в энергетике
Венгрия начинает переговоры с ОАЭ о сотрудничестве в энергетике - 12.09.2025, ПРАЙМ
Венгрия начинает переговоры с ОАЭ о сотрудничестве в энергетике
Венгрия начинает раунд серьезных переговоров с ОАЭ о сотрудничестве в перспективных сферах, таких как энергетика, искусственный интеллект и цифровая... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:51+0300
2025-09-12T14:52+0300
мировая экономика
оаэ
венгрия
абу-даби
виктор орбан
петер сийярто
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_0:19:2048:1171_1920x0_80_0_0_fe2a69ad34e7500b1aa9762b111ea74c.jpg
БУДАПЕШТ, 12 сен - ПРАЙМ. Венгрия начинает раунд серьезных переговоров с ОАЭ о сотрудничестве в перспективных сферах, таких как энергетика, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгерский премьер в пятницу находится в Абу-Даби с рабочим визитом, в программе его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. "Мы определили те отрасли, где сможем сотрудничать в больших объёмах, то есть в больших масштабах. Сегодня состоится важный раунд переговоров по этим вопросам. Это энергетика, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура. Строительство крупных центров обработки данных, обеспечение их зелёной энергией, искусственный интеллект требуют огромных энергозатрат, поэтому необходимы крупные инвестиции", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что Будапешту удалось "установить особые отношения с руководством" ОАЭ, поэтому в перспективе возможно "очень динамичное экономическое сотрудничество, которое необходимо и открывает перед Венгрией огромные возможности". По его словам, за последний год товарооборот двух стран вырос на 24%. По итогам первого официального визита Орбана в ОАЭ в январе 2025 года было заявлено, что компании Венгрии и ОАЭ начинают сотрудничество в сфере энергетики, в частности, добыче нефти и природного газа. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
https://1prime.ru/20250911/orban-862121051.html
оаэ
венгрия
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/64/841266462_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_a169b6160ce2de4ed200dec9d7e95467.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оаэ, венгрия, абу-даби, виктор орбан, петер сийярто, мид
Мировая экономика, ОАЭ, ВЕНГРИЯ, Абу-Даби, Виктор Орбан, Петер Сийярто, МИД
14:51 12.09.2025 (обновлено: 14:52 12.09.2025)
 
Венгрия начинает переговоры с ОАЭ о сотрудничестве в энергетике

Орбан: Венгрия начинает переговоры с ОАЭ о сотрудничестве в энергетике

© CC BY 2.0 / Bobo BoomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Bobo Boom
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 12 сен - ПРАЙМ. Венгрия начинает раунд серьезных переговоров с ОАЭ о сотрудничестве в перспективных сферах, таких как энергетика, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгерский премьер в пятницу находится в Абу-Даби с рабочим визитом, в программе его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Мы определили те отрасли, где сможем сотрудничать в больших объёмах, то есть в больших масштабах. Сегодня состоится важный раунд переговоров по этим вопросам. Это энергетика, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура. Строительство крупных центров обработки данных, обеспечение их зелёной энергией, искусственный интеллект требуют огромных энергозатрат, поэтому необходимы крупные инвестиции", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер отметил, что Будапешту удалось "установить особые отношения с руководством" ОАЭ, поэтому в перспективе возможно "очень динамичное экономическое сотрудничество, которое необходимо и открывает перед Венгрией огромные возможности".
По его словам, за последний год товарооборот двух стран вырос на 24%.
По итогам первого официального визита Орбана в ОАЭ в январе 2025 года было заявлено, что компании Венгрии и ОАЭ начинают сотрудничество в сфере энергетики, в частности, добыче нефти и природного газа. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
"Грядут перемены". Орбан потребовал от фон дер Ляйен покинуть пост
Вчера, 12:28
 
Мировая экономикаОАЭВЕНГРИЯАбу-ДабиВиктор ОрбанПетер СийяртоМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала