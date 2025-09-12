https://1prime.ru/20250912/vengriya-862194535.html
Венгрия начинает переговоры с ОАЭ о сотрудничестве в энергетике
БУДАПЕШТ, 12 сен - ПРАЙМ. Венгрия начинает раунд серьезных переговоров с ОАЭ о сотрудничестве в перспективных сферах, таких как энергетика, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгерский премьер в пятницу находится в Абу-Даби с рабочим визитом, в программе его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. "Мы определили те отрасли, где сможем сотрудничать в больших объёмах, то есть в больших масштабах. Сегодня состоится важный раунд переговоров по этим вопросам. Это энергетика, искусственный интеллект и цифровая инфраструктура. Строительство крупных центров обработки данных, обеспечение их зелёной энергией, искусственный интеллект требуют огромных энергозатрат, поэтому необходимы крупные инвестиции", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер отметил, что Будапешту удалось "установить особые отношения с руководством" ОАЭ, поэтому в перспективе возможно "очень динамичное экономическое сотрудничество, которое необходимо и открывает перед Венгрией огромные возможности". По его словам, за последний год товарооборот двух стран вырос на 24%. По итогам первого официального визита Орбана в ОАЭ в январе 2025 года было заявлено, что компании Венгрии и ОАЭ начинают сотрудничество в сфере энергетики, в частности, добыче нефти и природного газа. Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
