Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/vmf-862214396.html
"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола
"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола - 12.09.2025, ПРАЙМ
"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола
Российский патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" способен не только обеспечивать движение во льдах, но и выполнять боевые функции в Арктике, пишет... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T20:18+0300
2025-09-12T20:18+0300
россия
арктика
сша
рф
николай патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848193613_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_9feb2a44157f669b8fb70f3b02b63a00.jpg
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" способен не только обеспечивать движение во льдах, но и выполнять боевые функции в Арктике, пишет National Interest."Это судно проломит не только лед: как и патрульные суда он оснащен вооружением для ведения боя с вражескими силами. Хотя арсенал менее мощный, чем у стандартного крейсера, это объясняется универсальностью судна", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что корабли проекта 23550 сочетают возможности ледокола, буксира и боевого патрульного судна, предназначенного для защиты национальных интересов России в Арктике.Американское издание отмечает, что программа Polar Security Cutter в США все еще находится на стадии разработки, и новые ледоколы Береговой охраны поступят на вооружение лишь к концу десятилетия.На прошлой неделе помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что "Иван Папанин" станет ключевым элементом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и реализации стратегических задач России в регионе.Проект 23550 был создан КБ "Алмаз" и построен на "Адмиралтейских верфях". Головное судно заложили в 2017 году, а спустили на воду в 2019-м."Иван Папанин" получил ледовый класс Arc7, способен проходить льды толщиной более 1,5 метров, оснащен 76-мм артиллерийской установкой, имеет вертолетную площадку, ангары и может нести беспилотники. Он объединяет функции ледокола, патрульного корабля и буксира, обеспечивая охрану арктических вод, сопровождение судов, участие в спасательных миссиях.
https://1prime.ru/20250815/ledokoly-860782358.html
https://1prime.ru/20250908/ledokol-861977079.html
арктика
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848193613_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_29af13482a01194fd71891408f821225.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, сша, рф, николай патрушев
РОССИЯ, АРКТИКА, США, РФ, Николай Патрушев
20:18 12.09.2025
 
"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола

National Interest: "Иван Папанин" способен решать военные задачи в Арктике

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛедовая переправа через Енисей
Ледовая переправа через Енисей - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Ледовая переправа через Енисей. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" способен не только обеспечивать движение во льдах, но и выполнять боевые функции в Арктике, пишет National Interest.
"Это судно проломит не только лед: как и патрульные суда он оснащен вооружением для ведения боя с вражескими силами. Хотя арсенал менее мощный, чем у стандартного крейсера, это объясняется универсальностью судна", — говорится в публикации.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2025
Reuters рассказал о планах США на российские ледоколы
15 августа, 22:08
В статье подчеркивается, что корабли проекта 23550 сочетают возможности ледокола, буксира и боевого патрульного судна, предназначенного для защиты национальных интересов России в Арктике.
Американское издание отмечает, что программа Polar Security Cutter в США все еще находится на стадии разработки, и новые ледоколы Береговой охраны поступят на вооружение лишь к концу десятилетия.
На прошлой неделе помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что "Иван Папанин" станет ключевым элементом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и реализации стратегических задач России в регионе.
Проект 23550 был создан КБ "Алмаз" и построен на "Адмиралтейских верфях". Головное судно заложили в 2017 году, а спустили на воду в 2019-м.
"Иван Папанин" получил ледовый класс Arc7, способен проходить льды толщиной более 1,5 метров, оснащен 76-мм артиллерийской установкой, имеет вертолетную площадку, ангары и может нести беспилотники. Он объединяет функции ледокола, патрульного корабля и буксира, обеспечивая охрану арктических вод, сопровождение судов, участие в спасательных миссиях.
Атомный ледокол Россия - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
"Росатом" завершил изготовление реакторов для ледокола "Россия"
8 сентября, 19:49
 
РОССИЯАРКТИКАСШАРФНиколай Патрушев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала