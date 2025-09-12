https://1prime.ru/20250912/vmf-862214396.html

"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола

"Проломит не только лед". В США оценили потенциал российского ледокола

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" способен не только обеспечивать движение во льдах, но и выполнять боевые функции в Арктике, пишет National Interest."Это судно проломит не только лед: как и патрульные суда он оснащен вооружением для ведения боя с вражескими силами. Хотя арсенал менее мощный, чем у стандартного крейсера, это объясняется универсальностью судна", — говорится в публикации.В статье подчеркивается, что корабли проекта 23550 сочетают возможности ледокола, буксира и боевого патрульного судна, предназначенного для защиты национальных интересов России в Арктике.Американское издание отмечает, что программа Polar Security Cutter в США все еще находится на стадии разработки, и новые ледоколы Береговой охраны поступят на вооружение лишь к концу десятилетия.На прошлой неделе помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что "Иван Папанин" станет ключевым элементом в обеспечении безопасности Трансарктического транспортного коридора и реализации стратегических задач России в регионе.Проект 23550 был создан КБ "Алмаз" и построен на "Адмиралтейских верфях". Головное судно заложили в 2017 году, а спустили на воду в 2019-м."Иван Папанин" получил ледовый класс Arc7, способен проходить льды толщиной более 1,5 метров, оснащен 76-мм артиллерийской установкой, имеет вертолетную площадку, ангары и может нести беспилотники. Он объединяет функции ледокола, патрульного корабля и буксира, обеспечивая охрану арктических вод, сопровождение судов, участие в спасательных миссиях.

