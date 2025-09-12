https://1prime.ru/20250912/vsu-862185158.html
На Украине задержали экс-командира ВСУ, присвоившего 63 тысячи долларов
На Украине задержали экс-командира ВСУ, присвоившего 63 тысячи долларов - 12.09.2025, ПРАЙМ
На Украине задержали экс-командира ВСУ, присвоившего 63 тысячи долларов
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу о задержании бывшего командира одной из воинских частей Львовской области, присвоившего на... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T13:05+0300
2025-09-12T13:05+0300
2025-09-12T13:05+0300
происшествия
общество
львовская область
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708068_0:0:3032:1707_1920x0_80_0_0_9554f4230a1f716e4f01c07349f0d3c9.jpg
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу о задержании бывшего командира одной из воинских частей Львовской области, присвоившего на закупках кроватей для ВСУ 63 тысячи долларов. "Разоблачили бывшего командира одной из воинских частей Львовской области, который сейчас работает заместителем председателя Золочевской РВА (районная военная администрация – ред.), на закупке тысячи армейских коек по завышенным ценам. В результате государство потеряло более 2,6 миллиона гривен (63 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Отмечается, что задержанный, имя которого не называется, в ноябре 2023 года присвоил почти 900 тысяч долларов на закупках резервуаров РГС-50. По этому делу материалы уже переданы в суд. Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по статье "Халатное отношение к службе, причинившее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
https://1prime.ru/20250911/ukraina-862160279.html
львовская область
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708068_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_db3aa85e4695090278ec78740af9ed8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , львовская область, украина, всу
Происшествия, Общество , Львовская область, УКРАИНА, ВСУ
На Украине задержали экс-командира ВСУ, присвоившего 63 тысячи долларов
Экс-командира ВСУ задержали по подозрению в хищении 63 тысяч долларов
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу о задержании бывшего командира одной из воинских частей Львовской области, присвоившего на закупках кроватей для ВСУ 63 тысячи долларов.
"Разоблачили бывшего командира одной из воинских частей Львовской области
, который сейчас работает заместителем председателя Золочевской РВА (районная военная администрация – ред.), на закупке тысячи армейских коек по завышенным ценам. В результате государство потеряло более 2,6 миллиона гривен (63 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Отмечается, что задержанный, имя которого не называется, в ноябре 2023 года присвоил почти 900 тысяч долларов на закупках резервуаров РГС-50. По этому делу материалы уже переданы в суд.
Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по статье "Халатное отношение к службе, причинившее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В ВСУ забили тревогу из-за позиции США по поставкам военной помощи