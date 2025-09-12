https://1prime.ru/20250912/vsu-862185158.html

На Украине задержали экс-командира ВСУ, присвоившего 63 тысячи долларов

На Украине задержали экс-командира ВСУ, присвоившего 63 тысячи долларов

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в пятницу о задержании бывшего командира одной из воинских частей Львовской области, присвоившего на закупках кроватей для ВСУ 63 тысячи долларов. "Разоблачили бывшего командира одной из воинских частей Львовской области, который сейчас работает заместителем председателя Золочевской РВА (районная военная администрация – ред.), на закупке тысячи армейских коек по завышенным ценам. В результате государство потеряло более 2,6 миллиона гривен (63 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. Отмечается, что задержанный, имя которого не называется, в ноябре 2023 года присвоил почти 900 тысяч долларов на закупках резервуаров РГС-50. По этому делу материалы уже переданы в суд. Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по статье "Халатное отношение к службе, причинившее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения". Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

