МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 4 процентных пункта, готовится улучшить условия по ипотеке и автокредитам, сообщает пресс-служба банка.Банк России в пятницу снова снизил ключевую ставку - до 17%."ВТБ оперативно отреагировал на решение ЦБ РФ и уменьшил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта. В ближайшее время банк планирует улучшить условия по своим ипотечным и автокредитным программам", - говорится в сообщении.По оценкам ВТБ, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Банк прогнозирует рост рынка во втором полугодии на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж во втором полугодии придется на ипотеку (2,5 триллиона рублей) и кредиты наличными (2,3 триллиона рублей)."Даже несмотря на снижение ставок по рыночным программам, они останутся достаточно высокими. Поэтому основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования. По итогам года на госпрограммы придется 3 из 4 ипотечных сделок в России", - сообщает банк.Также отмечается, что рынок сбережений физлиц отреагирует на решение регулятора пропорциональным снижением ставок по депозитам в течение следующих двух недель. Тем не менее, доходность по накопительным продуктам все равно останется в двузначном диапазоне – россияне сохранят тренд на накопления по ставкам, превышающим уровень инфляции."Снижения ключевой ставки, безусловно, сказываются на доходности по вкладам, при этом они остаются самым надежным и доступным инструментом накопления для миллионов россиян. Вкладчики, условно говоря, пересели с самолета в скоростной поезд: на большие дистанции скорость снизилась, но на короткие – почти нет. Накопить к концу года можно с выгодой", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.По оценке ВТБ, рынок рублевых сбережений в августе замедлился, это связано с сезоном отпусков и традиционными тратами в преддверии учебного сезона. В сентябре банк ожидает продолжение прироста рынка, с темпом +0,5-0,6% к августу, подытожили в сообщении.
банки, финансы, рф, втб
Экономика, Банки, Финансы, РФ, ВТБ
13:46 12.09.2025 (обновлено: 13:58 12.09.2025)
 
ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 4 процентных пункта

ВТБ готовится улучшить условия по ипотеке и автокредитам

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. ВТБ снизил ставки по кредитам наличными на 4 процентных пункта, готовится улучшить условия по ипотеке и автокредитам, сообщает пресс-служба банка.
Банк России в пятницу снова снизил ключевую ставку - до 17%.
"ВТБ оперативно отреагировал на решение ЦБ РФ и уменьшил ставки по потребительским кредитам сразу на 4 процентных пункта. В ближайшее время банк планирует улучшить условия по своим ипотечным и автокредитным программам", - говорится в сообщении.
По оценкам ВТБ, снижение ключевой ставки создает благоприятные условия для дальнейшего восстановления спроса в сегменте розничного кредитования. Банк прогнозирует рост рынка во втором полугодии на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть продаж во втором полугодии придется на ипотеку (2,5 триллиона рублей) и кредиты наличными (2,3 триллиона рублей).
"Даже несмотря на снижение ставок по рыночным программам, они останутся достаточно высокими. Поэтому основной спрос будет сосредоточен на льготных программах жилищного кредитования. По итогам года на госпрограммы придется 3 из 4 ипотечных сделок в России", - сообщает банк.
Также отмечается, что рынок сбережений физлиц отреагирует на решение регулятора пропорциональным снижением ставок по депозитам в течение следующих двух недель. Тем не менее, доходность по накопительным продуктам все равно останется в двузначном диапазоне – россияне сохранят тренд на накопления по ставкам, превышающим уровень инфляции.
"Снижения ключевой ставки, безусловно, сказываются на доходности по вкладам, при этом они остаются самым надежным и доступным инструментом накопления для миллионов россиян. Вкладчики, условно говоря, пересели с самолета в скоростной поезд: на большие дистанции скорость снизилась, но на короткие – почти нет. Накопить к концу года можно с выгодой", - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.
По оценке ВТБ, рынок рублевых сбережений в августе замедлился, это связано с сезоном отпусков и традиционными тратами в преддверии учебного сезона. В сентябре банк ожидает продолжение прироста рынка, с темпом +0,5-0,6% к августу, подытожили в сообщении.
Заголовок открываемого материала