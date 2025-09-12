Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250912/vtb-862207207.html
ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов
ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов - 12.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов
Ключевая ставка Банка России к концу года может снизиться до 15% годовых в случае успеха в сбалансированности федерального бюджета, считает первый зампред... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T17:51+0300
2025-09-12T17:51+0300
финансы
банки
россия
банк россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России к концу года может снизиться до 15% годовых в случае успеха в сбалансированности федерального бюджета, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то, по сути, мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%", - сказал Пьянов в эфире радио РБК. "То есть, по сути, эти два заседания будут очень консервативными с точки зрения снижения. На одном - 100 базисных пунктов, на одном может быть флэт (неизменность уровня ставки - ред.). Или на октябрьском флэт, потом 100 базисных пунктов. Если будет успех в сбалансированности федерального бюджета, то мы можем увидеть 15%", - продолжил он. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
https://1prime.ru/20250912/ekonomika-862207042.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, банк россия, втб
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия, ВТБ
17:51 12.09.2025
 
ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов

Первый зампред правления ВТБ Пьянов: ключевая ставкам ЦБ может снизиться до 15%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России к концу года может снизиться до 15% годовых в случае успеха в сбалансированности федерального бюджета, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то, по сути, мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%", - сказал Пьянов в эфире радио РБК.
"То есть, по сути, эти два заседания будут очень консервативными с точки зрения снижения. На одном - 100 базисных пунктов, на одном может быть флэт (неизменность уровня ставки - ред.). Или на октябрьском флэт, потом 100 базисных пунктов. Если будет успех в сбалансированности федерального бюджета, то мы можем увидеть 15%", - продолжил он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Доллар дешевеет к мировым валютам
17:49
 
ФинансыБанкиРОССИЯбанк РоссияВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала