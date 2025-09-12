https://1prime.ru/20250912/vtb-862207207.html

ВТБ: ключевая ставка ЦБ к концу года может снизиться до 15 процентов

2025-09-12T17:51+0300

2025-09-12T17:51+0300

2025-09-12T17:51+0300

финансы

банки

россия

банк россия

втб

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России к концу года может снизиться до 15% годовых в случае успеха в сбалансированности федерального бюджета, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Если в конце сентября будет проблема со структурной сбалансированностью бюджета, и она будет закрываться дополнительным выпуском ОФЗ или другими проинфляционными факторами, то, по сути, мы окончим год, по моему мнению, со ставкой 16%", - сказал Пьянов в эфире радио РБК. "То есть, по сути, эти два заседания будут очень консервативными с точки зрения снижения. На одном - 100 базисных пунктов, на одном может быть флэт (неизменность уровня ставки - ред.). Или на октябрьском флэт, потом 100 базисных пунктов. Если будет успех в сбалансированности федерального бюджета, то мы можем увидеть 15%", - продолжил он. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, но теперь лишь на 1 процентный пункт, до 17% годовых.

