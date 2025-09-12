Выработка электроэнергии из ВИЭ по итогам 2025 года превысит 16 млрд кВт.ч

https://1prime.ru/20250912/vyrabotka-862161458.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по итогам 2025 года составит 1,3% от общей выработки в энергосистеме и превысит 16 миллиардов кВт.ч, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "Выработка ВИЭ-генерации, в том числе гидроэлектростанций мощностью до 50 МВт, по результатам года превысит 16 миллиардов кВт.ч. Это около 1,3% от общей выработки электрической энергии в энергосистеме", - сказал он. Жихарев добавил, что установленная мощность ВИЭ на данный момент составляет 6,6 ГВт, но по результатам года эта цифра может вырасти до 7 ГВт. "Достаточно серьезный показатель, но еще больший объем ввода мы увидим на горизонте следующих 5-6 лет. К текущим 6,6 ГВт уже запланировано строительство еще около 8 ГВт. К 2031 году мощность ВИЭ-генерации возрастет до 14,5 ГВт", - рассказал директор ассоциации. Наиболее активно в ближайшие 5 лет будут строиться ветровые электростанции, их установленная мощность превысит солнечную генерацию на 1 ГВт. Однако при дополнительном строительстве ВИЭ-генерации в отдельных регионах с целью борьбы с дефицитами электроэнергии значения могут измениться, отмечает Жихарев. На горизонте следующих 5 лет в лидеры по установленной мощности ВИЭ-генерации выбьются такие регионы, как Волгоградская и Самарская области, Забайкальский край и Республика Дагестан. В этих регионах планируется новое строительство от 500 до 1000 МВт. Также в регионах объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока - Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской АО в течение 2-3 лет будет построено около 2 ГВт ВИЭ-генерации для оперативного покрытия дефицита энергии.

