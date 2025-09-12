Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выработка электроэнергии из ВИЭ по итогам 2025 года превысит 16 млрд кВт.ч - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250912/vyrabotka-862161458.html
Выработка электроэнергии из ВИЭ по итогам 2025 года превысит 16 млрд кВт.ч
Выработка электроэнергии из ВИЭ по итогам 2025 года превысит 16 млрд кВт.ч - 12.09.2025, ПРАЙМ
Выработка электроэнергии из ВИЭ по итогам 2025 года превысит 16 млрд кВт.ч
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по итогам 2025 года составит 1,3% от общей выработки в энергосистеме и превысит 16... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T01:17+0300
2025-09-12T01:17+0300
энергетика
экономика
самарская область
амурская область
хабаровский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862161458.jpg?1757629034
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по итогам 2025 года составит 1,3% от общей выработки в энергосистеме и превысит 16 миллиардов кВт.ч, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "Выработка ВИЭ-генерации, в том числе гидроэлектростанций мощностью до 50 МВт, по результатам года превысит 16 миллиардов кВт.ч. Это около 1,3% от общей выработки электрической энергии в энергосистеме", - сказал он. Жихарев добавил, что установленная мощность ВИЭ на данный момент составляет 6,6 ГВт, но по результатам года эта цифра может вырасти до 7 ГВт. "Достаточно серьезный показатель, но еще больший объем ввода мы увидим на горизонте следующих 5-6 лет. К текущим 6,6 ГВт уже запланировано строительство еще около 8 ГВт. К 2031 году мощность ВИЭ-генерации возрастет до 14,5 ГВт", - рассказал директор ассоциации. Наиболее активно в ближайшие 5 лет будут строиться ветровые электростанции, их установленная мощность превысит солнечную генерацию на 1 ГВт. Однако при дополнительном строительстве ВИЭ-генерации в отдельных регионах с целью борьбы с дефицитами электроэнергии значения могут измениться, отмечает Жихарев. На горизонте следующих 5 лет в лидеры по установленной мощности ВИЭ-генерации выбьются такие регионы, как Волгоградская и Самарская области, Забайкальский край и Республика Дагестан. В этих регионах планируется новое строительство от 500 до 1000 МВт. Также в регионах объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока - Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской АО в течение 2-3 лет будет построено около 2 ГВт ВИЭ-генерации для оперативного покрытия дефицита энергии.
самарская область
амурская область
хабаровский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
самарская область, амурская область, хабаровский край
Энергетика, Экономика, Самарская область, Амурская область, Хабаровский край
01:17 12.09.2025
 
Выработка электроэнергии из ВИЭ по итогам 2025 года превысит 16 млрд кВт.ч

Выработка электроэнергии из ВИЭ по итогам 2025 года превысит 16 млрд кВт.ч

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по итогам 2025 года составит 1,3% от общей выработки в энергосистеме и превысит 16 миллиардов кВт.ч, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.
"Выработка ВИЭ-генерации, в том числе гидроэлектростанций мощностью до 50 МВт, по результатам года превысит 16 миллиардов кВт.ч. Это около 1,3% от общей выработки электрической энергии в энергосистеме", - сказал он.
Жихарев добавил, что установленная мощность ВИЭ на данный момент составляет 6,6 ГВт, но по результатам года эта цифра может вырасти до 7 ГВт. "Достаточно серьезный показатель, но еще больший объем ввода мы увидим на горизонте следующих 5-6 лет. К текущим 6,6 ГВт уже запланировано строительство еще около 8 ГВт. К 2031 году мощность ВИЭ-генерации возрастет до 14,5 ГВт", - рассказал директор ассоциации.
Наиболее активно в ближайшие 5 лет будут строиться ветровые электростанции, их установленная мощность превысит солнечную генерацию на 1 ГВт. Однако при дополнительном строительстве ВИЭ-генерации в отдельных регионах с целью борьбы с дефицитами электроэнергии значения могут измениться, отмечает Жихарев.
На горизонте следующих 5 лет в лидеры по установленной мощности ВИЭ-генерации выбьются такие регионы, как Волгоградская и Самарская области, Забайкальский край и Республика Дагестан. В этих регионах планируется новое строительство от 500 до 1000 МВт. Также в регионах объединенной энергосистемы (ОЭС) Востока - Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской АО в течение 2-3 лет будет построено около 2 ГВт ВИЭ-генерации для оперативного покрытия дефицита энергии.
 
ЭнергетикаЭкономикаСамарская областьАмурская областьХабаровский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала