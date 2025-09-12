https://1prime.ru/20250912/wildberries--862176306.html

Wildberries запустил бронирование туров

Wildberries запустил бронирование туров - 12.09.2025, ПРАЙМ

Wildberries запустил бронирование туров

Пользователям Wildberries стало доступно бронирование туров: поездки на предстоящий зимний период 2025-2026 - один из первых совместных проектов маркетплейса и... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T10:50+0300

2025-09-12T10:50+0300

2025-09-12T10:50+0300

экономика

бизнес

туризм

fun&sun

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/15/830771578_0:223:3000:1911_1920x0_80_0_0_5ec4589c5fc1d0a466c19274de7483a3.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пользователям Wildberries стало доступно бронирование туров: поездки на предстоящий зимний период 2025-2026 - один из первых совместных проектов маркетплейса и туроператора Fun&Sun, говорится в релизе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ). "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и Fun&Sun достигли соглашения о партнерстве в развитии направления туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Одним из первых совместных проектов станет услуга раннего бронирования туров - "Зима 2025-26", - сказано в релизе. Так, раннее бронирование туров уже есть в российской web-версии сайта Wildberries и в мобильном приложении для Android, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS. Пользователь может выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа. Как отметил руководитель направления коммерческих проектов Wildberries & Russ Иван Осипов, сотрудничество с туроператором позволит компании усилить туристическое направление. "Сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ. Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям", - прокомментировал генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, его слова приведены в релизе.

https://1prime.ru/20250903/wildberries-861690832.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, fun&sun, wildberries