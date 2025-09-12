Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries запустил бронирование туров - 12.09.2025, ПРАЙМ
Wildberries запустил бронирование туров
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пользователям Wildberries стало доступно бронирование туров: поездки на предстоящий зимний период 2025-2026 - один из первых совместных проектов маркетплейса и туроператора Fun&amp;Sun, говорится в релизе объединенной компании Wildberries &amp; Russ (РВБ). "Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries &amp; Russ) и Fun&amp;Sun достигли соглашения о партнерстве в развитии направления туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Одним из первых совместных проектов станет услуга раннего бронирования туров - "Зима 2025-26", - сказано в релизе. Так, раннее бронирование туров уже есть в российской web-версии сайта Wildberries и в мобильном приложении для Android, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS. Пользователь может выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа. Как отметил руководитель направления коммерческих проектов Wildberries &amp; Russ Иван Осипов, сотрудничество с туроператором позволит компании усилить туристическое направление. "Сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ. Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям", - прокомментировал генеральный директор туроператора Fun&amp;Sun Владимир Рубцов, его слова приведены в релизе.
10:50 12.09.2025
 
Wildberries запустил бронирование туров

Россияне смогут забронировать туры на зиму через Wildberries

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Пользователям Wildberries стало доступно бронирование туров: поездки на предстоящий зимний период 2025-2026 - один из первых совместных проектов маркетплейса и туроператора Fun&Sun, говорится в релизе объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ).
"Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и Fun&Sun достигли соглашения о партнерстве в развитии направления туристических сервисов для пользователей цифровой платформы. Одним из первых совместных проектов станет услуга раннего бронирования туров - "Зима 2025-26", - сказано в релизе.
Так, раннее бронирование туров уже есть в российской web-версии сайта Wildberries и в мобильном приложении для Android, а в скором времени сервис появится и в версии приложения на iOS. Пользователь может выбрать, забронировать и оплатить тур, получить моментальное подтверждение заказа.
Как отметил руководитель направления коммерческих проектов Wildberries & Russ Иван Осипов, сотрудничество с туроператором позволит компании усилить туристическое направление.
"Сегодня рынок туризма активно трансформируется за счет прихода цифровых экосистем и крупных онлайн-платформ. Для туроператора интеграция с такой экосистемой означает участие в новой модели отрасли, где успех определяется не только качественным продуктом, но и доступом к big data и технологиям", - прокомментировал генеральный директор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, его слова приведены в релизе.
3 сентября, 10:16
Wildberries запустит возможность предзаказа
3 сентября, 10:16
 
ЭкономикаБизнесТуризмFun&SunWildberries
 
 
