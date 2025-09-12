Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Япония изменила формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию - 12.09.2025
Япония изменила формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию
2025-09-12T09:23+0300
2025-09-12T10:40+0300
политика
бизнес
россия
общество
япония
мид
ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. МИД Японии изменил формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию, заменив просьбу воздерживаться от любых поездок на фразу, что "в случаях неизбежной необходимости пребывание допускается"."В отличие от неопределённой ситуации, существовавшей на момент первоначального объявления рекомендаций о прекращении поездок, сейчас, за исключением некоторых районов, общая обстановка в России развивается относительно стабильно. Принимая это во внимание, правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться", - пояснил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.Под такими "неизбежными обстоятельствами" подразумеваются, в частности, гуманитарные цели, а также поездки с целью бизнеса, учёбы, научной или образовательной деятельности, а также культурного и художественного обмена, добавил генсек.На карте в специальном разделе сайта МИД Японии, посвященного предупреждениям об опасности поездок в те или иные страны, практически вся территория РФ, за исключением приграничных районов с Украиной, по-прежнему окрашена в оранжевый цвет, что означает третий уровень из четырех. Однако в сопровождающем карту описании формулировка была заменена.Данный уровень был установлен в марте 2022 года в связи с украинским конфликтом. Для приграничных регионов, которые окрашены красным, действует максимальный четвертый уровень."Министерство иностранных дел Японии 12 сентября частично пересмотрело содержание предупреждения об опасности поездок в Россию. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня", - пояснил также Хаяси.Генсек подчеркнул, что из-за украинского конфликта сохраняется и определённый риск при поездках и пребывании в России. В связи с этим сохраняются рекомендации об эвакуации из приграничных с Украиной районов.
бизнес, россия, общество , япония, мид
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Общество , ЯПОНИЯ, МИД
09:23 12.09.2025 (обновлено: 10:40 12.09.2025)
 
Япония изменила формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию

МИД Японии смягчил предупреждение об опасности поездок в Россию

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Японии. Архивное фото
© fotolia.com / Claudio Divizia
ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. МИД Японии изменил формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию, заменив просьбу воздерживаться от любых поездок на фразу, что "в случаях неизбежной необходимости пребывание допускается".
"В отличие от неопределённой ситуации, существовавшей на момент первоначального объявления рекомендаций о прекращении поездок, сейчас, за исключением некоторых районов, общая обстановка в России развивается относительно стабильно. Принимая это во внимание, правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться", - пояснил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
Под такими "неизбежными обстоятельствами" подразумеваются, в частности, гуманитарные цели, а также поездки с целью бизнеса, учёбы, научной или образовательной деятельности, а также культурного и художественного обмена, добавил генсек.
На карте в специальном разделе сайта МИД Японии, посвященного предупреждениям об опасности поездок в те или иные страны, практически вся территория РФ, за исключением приграничных районов с Украиной, по-прежнему окрашена в оранжевый цвет, что означает третий уровень из четырех. Однако в сопровождающем карту описании формулировка была заменена.
Данный уровень был установлен в марте 2022 года в связи с украинским конфликтом. Для приграничных регионов, которые окрашены красным, действует максимальный четвертый уровень.
"Министерство иностранных дел Японии 12 сентября частично пересмотрело содержание предупреждения об опасности поездок в Россию. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня", - пояснил также Хаяси.
Генсек подчеркнул, что из-за украинского конфликта сохраняется и определённый риск при поездках и пребывании в России. В связи с этим сохраняются рекомендации об эвакуации из приграничных с Украиной районов.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Япония отказалась комментировать вторичные санкции США против Индии и КНР
08:57
 
ПолитикаБизнесРОССИЯОбществоЯПОНИЯМИД
 
 
