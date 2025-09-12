https://1prime.ru/20250912/yaponiya--862170253.html
Япония изменила формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию
ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. МИД Японии изменил формулировку предупреждения об опасности поездок в Россию, заменив просьбу воздерживаться от любых поездок на фразу, что "в случаях неизбежной необходимости пребывание допускается"."В отличие от неопределённой ситуации, существовавшей на момент первоначального объявления рекомендаций о прекращении поездок, сейчас, за исключением некоторых районов, общая обстановка в России развивается относительно стабильно. Принимая это во внимание, правительство постановило, что если будут приняты особые меры предосторожности в отношении поездок и пребывания, а также обеспечен постоянный контакт с посольством или консульством и предприняты все меры безопасности, то при наличии действительно неизбежных обстоятельств поездки и пребывание в России не будут запрещаться", - пояснил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.Под такими "неизбежными обстоятельствами" подразумеваются, в частности, гуманитарные цели, а также поездки с целью бизнеса, учёбы, научной или образовательной деятельности, а также культурного и художественного обмена, добавил генсек.На карте в специальном разделе сайта МИД Японии, посвященного предупреждениям об опасности поездок в те или иные страны, практически вся территория РФ, за исключением приграничных районов с Украиной, по-прежнему окрашена в оранжевый цвет, что означает третий уровень из четырех. Однако в сопровождающем карту описании формулировка была заменена.Данный уровень был установлен в марте 2022 года в связи с украинским конфликтом. Для приграничных регионов, которые окрашены красным, действует максимальный четвертый уровень."Министерство иностранных дел Японии 12 сентября частично пересмотрело содержание предупреждения об опасности поездок в Россию. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня", - пояснил также Хаяси.Генсек подчеркнул, что из-за украинского конфликта сохраняется и определённый риск при поездках и пребывании в России. В связи с этим сохраняются рекомендации об эвакуации из приграничных с Украиной районов.
