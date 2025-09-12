https://1prime.ru/20250912/yaponiya-862168465.html

В Японии прокомментировали принятие новых санкций против России

В Японии прокомментировали принятие новых санкций против России - 12.09.2025, ПРАЙМ

В Японии прокомментировали принятие новых санкций против России

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции назвал новые санкции в отношении России "вкладом в международные усилия ради... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T08:59+0300

2025-09-12T08:59+0300

2025-09-12T08:59+0300

экономика

мировая экономика

россия

рф

япония

запад

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg

ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции назвал новые санкции в отношении России "вкладом в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины". В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. "Эти шаги направлены на то, чтобы наша страна внесла вклад в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины. В дальнейшем Япония намерена при всестороннем сотрудничестве с G7 и международным сообществом принимать решения о том, что является наиболее эффективным для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине и что необходимо для национальных интересов Японии, с целью продолжения внесения вклада в урегулирование украинского вопроса", - заявил Хаяси. Ранее в пятницу Япония ввела санкции против более 50 организаций из России и Беларуси, а также против 14 физических лиц. В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции. Кроме этого были введены экспортные ограничения в отношении двух организаций из РФ и девяти организаций из Беларуси. Запрет на экспорт также были введены против организаций из Китая, Турции и ОАЭ. В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250912/yaponiya--862168253.html

рф

япония

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, рф, япония, запад, владимир путин