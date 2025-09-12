https://1prime.ru/20250912/yaponiya-862179663.html

Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке

2025-09-12T11:45+0300

общество

япония

ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке в 100 тысяч человек, увеличившись за год на 4,6 тысячи, передает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии в преддверии Дня почитания старости, который будет отмечаться 15 сентября и является государственным праздником. Так, число граждан Японии в возрасте 100 лет и больше достигло 99 763 человек. Примерно 88% из общего числа – 87 784 человека – женщины. В течение 2025 финансового года (завершится 31 марта 2026 года) векового рубежа могут достичь еще 52,3 тысячи японцев. Больше всего японцев в возрасте 100 лет и больше в пересчёте на 100 тысяч жителей приходится на префектуры Симанэ, Коти и Тоттори. Самой пожилой жительницей Японии является 114-летняя женщина из города Ямато-Корияма в префектуре Нара, а самым пожилым жителем – 111-летний мужчина из города Ивата в префектуре Сидзуока. Средняя продолжительность жизни в Японии в 2024 году составила 87,13 года у женщин и 81,09 года у мужчин.

