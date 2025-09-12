Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке - 12.09.2025
Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке
Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке - 12.09.2025, ПРАЙМ
Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке
Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке в 100 тысяч человек, увеличившись за год на 4,6 тысячи, передает агентство Киодо со... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T11:45+0300
2025-09-12T11:45+0300
общество
япония
https://cdnn.1prime.ru/img/76035/02/760350214_0:282:3007:1973_1920x0_80_0_0_91a212dc88bab93f995b5aa52271272b.jpg
ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке в 100 тысяч человек, увеличившись за год на 4,6 тысячи, передает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии в преддверии Дня почитания старости, который будет отмечаться 15 сентября и является государственным праздником. Так, число граждан Японии в возрасте 100 лет и больше достигло 99 763 человек. Примерно 88% из общего числа – 87 784 человека – женщины. В течение 2025 финансового года (завершится 31 марта 2026 года) векового рубежа могут достичь еще 52,3 тысячи японцев. Больше всего японцев в возрасте 100 лет и больше в пересчёте на 100 тысяч жителей приходится на префектуры Симанэ, Коти и Тоттори. Самой пожилой жительницей Японии является 114-летняя женщина из города Ямато-Корияма в префектуре Нара, а самым пожилым жителем – 111-летний мужчина из города Ивата в префектуре Сидзуока. Средняя продолжительность жизни в Японии в 2024 году составила 87,13 года у женщин и 81,09 года у мужчин.
япония
общество , япония
Общество , ЯПОНИЯ
11:45 12.09.2025
 
Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке

Число японцев в возрасте 100 лет приблизилось к рекордной отметке в 100 тысяч человек

© flickr.com / TerryGeorge Флаг Японии
Флаг Японии
Флаг Японии. Архивное фото
© flickr.com / TerryGeorge
ТОКИО, 12 сен – ПРАЙМ. Число японцев в возрасте 100 лет и старше приблизилось к рекордной отметке в 100 тысяч человек, увеличившись за год на 4,6 тысячи, передает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии в преддверии Дня почитания старости, который будет отмечаться 15 сентября и является государственным праздником.
Так, число граждан Японии в возрасте 100 лет и больше достигло 99 763 человек.
Примерно 88% из общего числа – 87 784 человека – женщины. В течение 2025 финансового года (завершится 31 марта 2026 года) векового рубежа могут достичь еще 52,3 тысячи японцев.
Больше всего японцев в возрасте 100 лет и больше в пересчёте на 100 тысяч жителей приходится на префектуры Симанэ, Коти и Тоттори. Самой пожилой жительницей Японии является 114-летняя женщина из города Ямато-Корияма в префектуре Нара, а самым пожилым жителем – 111-летний мужчина из города Ивата в префектуре Сидзуока.
Средняя продолжительность жизни в Японии в 2024 году составила 87,13 года у женщин и 81,09 года у мужчин.
Заголовок открываемого материала