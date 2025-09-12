Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250912/zakharova-862182415.html
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:24+0300
2025-09-12T12:24+0300
политика
россия
общество
сергей лавров
мария захарова
мид рф
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
https://1prime.ru/20250912/lavrov--862180282.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , сергей лавров, мария захарова, мид рф, оон
Политика, РОССИЯ, Общество , Сергей Лавров, Мария Захарова, МИД РФ, ООН
12:24 12.09.2025
 
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

Посольский круглый стол по Украине пройдет 17 сентября в Москве

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Глава МИД РФ С. Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
Глава МИД России С.Лавров - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Лавров рассказал о важности конкурса "Интервидение"
12:00
 
ПолитикаРОССИЯОбществоСергей ЛавровМария ЗахароваМИД РФООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала