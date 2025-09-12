https://1prime.ru/20250912/zakharova-862182415.html
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова - 12.09.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.
В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова
Посольский круглый стол по Украине пройдет 17 сентября в Москве