В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова - 12.09.2025

В Москве пройдет посольский круглый стол на тему Украины с участием Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила... | 12.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 сентября примет участие в посольском "круглом столе", в центре обсуждения будет украинский кризис, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "17 сентября, Дипакадемия, МИД России организует очередной круглый стол. Тема предстоящего мероприятия - "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". В дискуссии примут участие представители более 100 стран. Тон дискуссии традиционно задаст глава российского внешнеполитического ведомства", - сказала она в ходе брифинга в пятницу.

