https://1prime.ru/20250912/zakharova-862183181.html
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу - 12.09.2025, ПРАЙМ
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу
На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:40+0300
2025-09-12T12:40+0300
2025-09-12T12:40+0300
политика
бизнес
россия
киев
лондон
украина
мария захарова
денис шмыгаль
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). "Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег. Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
https://1prime.ru/20250911/zakharova-862136633.html
киев
лондон
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, киев, лондон, украина, мария захарова, денис шмыгаль, мид рф
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Киев, ЛОНДОН, УКРАИНА, Мария Захарова, Денис Шмыгаль, МИД РФ
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу
Захарова: Шмыгаль хочет компенсировать потраченные на отдых средства
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").
"Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег.
Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку