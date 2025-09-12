Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250912/zakharova-862183181.html
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу - 12.09.2025, ПРАЙМ
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу
На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:40+0300
2025-09-12T12:40+0300
политика
бизнес
россия
киев
лондон
украина
мария захарова
денис шмыгаль
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). "Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег. Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
https://1prime.ru/20250911/zakharova-862136633.html
киев
лондон
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, киев, лондон, украина, мария захарова, денис шмыгаль, мид рф
Политика, Бизнес, РОССИЯ, Киев, ЛОНДОН, УКРАИНА, Мария Захарова, Денис Шмыгаль, МИД РФ
12:40 12.09.2025
 
Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу

Захарова: Шмыгаль хочет компенсировать потраченные на отдых средства

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД РФ М. Захарова
Официальный представитель МИД РФ М. Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Официальный представитель МИД РФ М. Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").
"Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег.
Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Захарова рассказала, как Запад попал в свою же ловушку
Вчера, 16:10
 
ПолитикаБизнесРОССИЯКиевЛОНДОНУКРАИНАМария ЗахароваДенис ШмыгальМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала