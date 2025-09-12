https://1prime.ru/20250912/zakharova-862183181.html

Захарова пошутила про требования Шмыгаля к Евросоюзу

2025-09-12T12:40+0300

политика

бизнес

россия

киев

лондон

украина

мария захарова

денис шмыгаль

мид рф

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. На Банковой поиздержались и теперь хотят компенсировать потраченные на летний отдых средства, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова про требования Киева на прошедшем в Лондоне заседании контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). "Поиздержались, видимо, на Банковой. Нужно, видимо, каким-то образом компенсировать потраченные на отдых летний в 2025 году средства", - пошутила Захарова, комментируя требования министра обороны Украины Дениса Шмыгаля на конференции в Лондоне о предоставлении Киеву оружия и денег. Ранее Шмыгаль по итогам "Рамштайна" заявил, что Киев пытается выбить из западных союзников еще 60 миллиардов долларов и заставить их заложить эти деньги в свои бюджеты на следующий год.

киев

лондон

украина

2025

