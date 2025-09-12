https://1prime.ru/20250912/zakharova-862183539.html

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Украину продолжают массово покидать молодые люди в возрасте 18-22 года. 26 августа украинское правительство сняло ограничения на выезд. Только за первые сутки число выехавших, вы только вдумайтесь, превысило 11 тысяч человек. Это число будет расти... Возвращаться в превратившуюся в концлагерь Украину никто из выехавших парней не собирается", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее оценке, населением Украины движет нежелание большинства "умирать за погрязший в воровстве и коррупции неонацистский режим", который готов продолжать войну до последнего украинца. Она отметила, что по этим же причинам с 2022 года из ВСУ дезертировали 265 тысяч украинцев.

