Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова рассказала о массовом отъезде молодежи из Украины - 12.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250912/zakharova-862183539.html
Захарова рассказала о массовом отъезде молодежи из Украины
Захарова рассказала о массовом отъезде молодежи из Украины - 12.09.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала о массовом отъезде молодежи из Украины
Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T12:45+0300
2025-09-12T12:45+0300
политика
россия
бизнес
украина
киев
мария захарова
всу
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_dbf7f2437415a08a104ad9b7bd246b7d.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Украину продолжают массово покидать молодые люди в возрасте 18-22 года. 26 августа украинское правительство сняло ограничения на выезд. Только за первые сутки число выехавших, вы только вдумайтесь, превысило 11 тысяч человек. Это число будет расти... Возвращаться в превратившуюся в концлагерь Украину никто из выехавших парней не собирается", - заявила Захарова на своем брифинге. По ее оценке, населением Украины движет нежелание большинства "умирать за погрязший в воровстве и коррупции неонацистский режим", который готов продолжать войну до последнего украинца. Она отметила, что по этим же причинам с 2022 года из ВСУ дезертировали 265 тысяч украинцев.
https://1prime.ru/20250912/drony-862181270.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84023/08/840230872_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_87bf3a3a0f2aa351ea08ec9965faeeb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, украина, киев, мария захарова, всу, мид рф
Политика, РОССИЯ, Бизнес, УКРАИНА, Киев, Мария Захарова, ВСУ, МИД РФ
12:45 12.09.2025
 
Захарова рассказала о массовом отъезде молодежи из Украины

Захарова: отъезд молодых украинцев подтверждает их нежелание умирать за Киев

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Флаг Украины у здания Верховной рады. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Массовый отъезд молодых украинцев из страны и повальное дезертирство из ВСУ подтверждают растущее нежелание украинских граждан гибнуть за Киев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Украину продолжают массово покидать молодые люди в возрасте 18-22 года. 26 августа украинское правительство сняло ограничения на выезд. Только за первые сутки число выехавших, вы только вдумайтесь, превысило 11 тысяч человек. Это число будет расти... Возвращаться в превратившуюся в концлагерь Украину никто из выехавших парней не собирается", - заявила Захарова на своем брифинге.
По ее оценке, населением Украины движет нежелание большинства "умирать за погрязший в воровстве и коррупции неонацистский режим", который готов продолжать войну до последнего украинца.
Она отметила, что по этим же причинам с 2022 года из ВСУ дезертировали 265 тысяч украинцев.
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Польские военные не поедут на учения на Украину, заявили в Минобороны
12:30
 
ПолитикаРОССИЯБизнесУКРАИНАКиевМария ЗахароваВСУМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала