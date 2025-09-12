Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-12T13:10+0300
2025-09-12T13:10+0300
экономика
мировая экономика
норвегия
украина
киев
мария захарова
мид рф
всу
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Норвегия превратилась в лжемиротворца, так как использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей газа исключительно для обогащения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Осло сконцентрировано на снабжении Украины беспилотниками, как в рамках ряда международных фондов и коалиций, так и посредством целевых траншей напрямую Киеву... Норвегия превратилась в лжемиротворца. Она успешно использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения - не как страны, а как группы определенной, когорты лиц. Этот бизнес неизменно преподносится как якобы вклад в борьбу за демократию, за демократические некие ценности, даже за европейскую безопасность", - заявила Захарова на своем брифинге. Кроме того, она отметила, что на территории Норвегии происходит обучение украинских операторов дронов, а норвежские власти в упор не видят ежедневные атаки дронов ВСУ на гражданские цели и мирных беззащитных жителей. "Их не смущает, что гибнут дети. Нет, их ничего уже не смущает", - возмутилась она.
норвегия
украина
киев
мировая экономика, норвегия, украина, киев, мария захарова, мид рф, всу
Экономика, Мировая экономика, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, Киев, Мария Захарова, МИД РФ, ВСУ
13:10 12.09.2025
 
Норвегия превратилась в лжемиротворца, заявила Захарова

Захарова: Норвегия использует поставки вооружений на Украину для обогащения

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Норвегия превратилась в лжемиротворца, так как использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей газа исключительно для обогащения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Осло сконцентрировано на снабжении Украины беспилотниками, как в рамках ряда международных фондов и коалиций, так и посредством целевых траншей напрямую Киеву... Норвегия превратилась в лжемиротворца. Она успешно использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения - не как страны, а как группы определенной, когорты лиц. Этот бизнес неизменно преподносится как якобы вклад в борьбу за демократию, за демократические некие ценности, даже за европейскую безопасность", - заявила Захарова на своем брифинге.
Кроме того, она отметила, что на территории Норвегии происходит обучение украинских операторов дронов, а норвежские власти в упор не видят ежедневные атаки дронов ВСУ на гражданские цели и мирных беззащитных жителей.
"Их не смущает, что гибнут дети. Нет, их ничего уже не смущает", - возмутилась она.
Захарова рассказала о массовом отъезде молодежи из Украины
12:45
 
ЭкономикаМировая экономикаНОРВЕГИЯУКРАИНАКиевМария ЗахароваМИД РФВСУ
 
 
