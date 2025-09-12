https://1prime.ru/20250912/zakharova-862184856.html

Норвегия превратилась в лжемиротворца, заявила Захарова

2025-09-12T13:10+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Норвегия превратилась в лжемиротворца, так как использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей газа исключительно для обогащения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Осло сконцентрировано на снабжении Украины беспилотниками, как в рамках ряда международных фондов и коалиций, так и посредством целевых траншей напрямую Киеву... Норвегия превратилась в лжемиротворца. Она успешно использует поставки вооружений на Украину и проблемы европейских потребителей исключительно для собственного обогащения - не как страны, а как группы определенной, когорты лиц. Этот бизнес неизменно преподносится как якобы вклад в борьбу за демократию, за демократические некие ценности, даже за европейскую безопасность", - заявила Захарова на своем брифинге. Кроме того, она отметила, что на территории Норвегии происходит обучение украинских операторов дронов, а норвежские власти в упор не видят ежедневные атаки дронов ВСУ на гражданские цели и мирных беззащитных жителей. "Их не смущает, что гибнут дети. Нет, их ничего уже не смущает", - возмутилась она.

2025

мировая экономика, норвегия, украина, киев, мария захарова, мид рф, всу