Россия следит за действиями по замороженным активам, заявила Захарова
2025-09-12T13:40+0300
экономика
россия
мировая экономика
брюссель
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Внимательно следим за заявлениями, да и за действиями бельгийских властей относительно российских так называемых замороженных активов. Компетентные российские ведомства, включая министерство иностранных дел России, предпринимают все возможные шаги, направленные на защиту интересов российских граждан и юридических лиц, которые пострадали в связи с введением нелегитимных антироссийских ограничительных мер ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
