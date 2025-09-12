Россия следит за действиями по замороженным активам, заявила Захарова

https://1prime.ru/20250912/zakharova-862187430.html

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Россия внимательно следит за действиями Брюсселя в отношении российских замороженных активов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Внимательно следим за заявлениями, да и за действиями бельгийских властей относительно российских так называемых замороженных активов. Компетентные российские ведомства, включая министерство иностранных дел России, предпринимают все возможные шаги, направленные на защиту интересов российских граждан и юридических лиц, которые пострадали в связи с введением нелегитимных антироссийских ограничительных мер ", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

