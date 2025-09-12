Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ждет от Армении и Азербайджана шагов по встрече "3+3" - 12.09.2025, ПРАЙМ
Россия ждет от Армении и Азербайджана шагов по встрече "3+3"
2025-09-12T14:17+0300
2025-09-12T14:25+0300
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Россия ожидает от Армении и Азербайджана шагов по согласованию сроков следующей встречи глав МИД стран-участниц формата "3+3", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы ожидаем от азербайджанских и армянских коллег деятельных шагов по скорейшему согласованию места и сроков проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц этой платформы ("3+3" - ред.) и со своей стороны подтверждаем готовность оказать партнёрам востребованное содействие по всему спектру вопросов", - сказала она в ходе брифинга.Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.
14:17 12.09.2025 (обновлено: 14:25 12.09.2025)
 
Россия ждет от Армении и Азербайджана шагов по встрече "3+3"

Захарова: РФ ждет от Армении и Азербайджана шагов по согласованию встречи

© fotolia.com / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении. Архивное фото
© fotolia.com / Regisser.com
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Россия ожидает от Армении и Азербайджана шагов по согласованию сроков следующей встречи глав МИД стран-участниц формата "3+3", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы ожидаем от азербайджанских и армянских коллег деятельных шагов по скорейшему согласованию места и сроков проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участниц этой платформы ("3+3" - ред.) и со своей стороны подтверждаем готовность оказать партнёрам востребованное содействие по всему спектру вопросов", - сказала она в ходе брифинга.
Запустить шестисторонний (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия) формат консультаций по вопросам сотрудничества на Южном Кавказе и Среднем Востоке предложили в конце 2020 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Грузию многократно приглашали к участию в этом формате, но она пока не подключилась к его работе. В декабре 2021 года в Москве прошло первое заседание платформы на уровне заместителей министров иностранных дел. Вторая встреча формата, она же - первая встреча на уровне глав МИД, состоялась в октябре 2023 года в Тегеране. Последняя встреча в этом формате прошла 18 октября 2024 года в Стамбуле.
Ереван - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Париж и Ереван заключат договор о стратегическом партнерстве, заявил Макрон
14 июля, 23:12
 
ПолитикаРОССИЯАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАНМария ЗахароваМИД
 
 
