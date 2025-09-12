Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия будет адекватно и выверенно реагировать на возможные новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Россия будет адекватно и выверенно реагировать на возможные новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред. Реагировать, как всегда, мы будем адекватно, выверенно, с учетом наших коренных интересов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
россия, мировая экономика, мария захарова, ес, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
14:40 12.09.2025
 
Россия будет адекватно реагировать на новые санкции ЕС, заявила Захарова

Захарова: Россия будет адекватно реагировать на возможные новые санкции ЕС

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Россия будет адекватно и выверенно реагировать на возможные новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред. Реагировать, как всегда, мы будем адекватно, выверенно, с учетом наших коренных интересов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
