Россия будет адекватно реагировать на новые санкции ЕС, заявила Захарова

2025-09-12T14:40+0300

экономика

россия

мировая экономика

мария захарова

ес

мид рф

МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Россия будет адекватно и выверенно реагировать на возможные новые санкции Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны ЕС, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред. Реагировать, как всегда, мы будем адекватно, выверенно, с учетом наших коренных интересов", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

