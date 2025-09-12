Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран - 12.09.2025
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран - 12.09.2025, ПРАЙМ
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран
Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель... | 12.09.2025, ПРАЙМ
14:24 12.09.2025
 
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь под удар раскрученного ЕСовцами санкционного механизма всё чаще попадают третьи страны, их экономики, их экономоператоры, но и здесь рестрикции не работают, потому что наши торгово-экономические партнёры руководствуются не указаниями, не окриками, не пинками из ЕС и Брюсселя, а своими национальными интересами, которые в ЕС не считают необходимым уважать", - сказала она в ходе брифинга.
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters
Экономика
 
 
