https://1prime.ru/20250912/zakharova-862192661.html
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран - 12.09.2025, ПРАЙМ
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран
Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель... | 12.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-12T14:24+0300
2025-09-12T14:24+0300
2025-09-12T14:24+0300
экономика
россия
мировая экономика
брюссель
мария захарова
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862192524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9864103c5aeac3b939aa804088a28ab4.jpg
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Теперь под удар раскрученного ЕСовцами санкционного механизма всё чаще попадают третьи страны, их экономики, их экономоператоры, но и здесь рестрикции не работают, потому что наши торгово-экономические партнёры руководствуются не указаниями, не окриками, не пинками из ЕС и Брюсселя, а своими национальными интересами, которые в ЕС не считают необходимым уважать", - сказала она в ходе брифинга.
https://1prime.ru/20250912/reuters-862192125.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862192524_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f0f71ba3b5d125664eed18af60184f6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, брюссель, мария захарова, ес, мид рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Брюссель, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран
Захарова: санкции ЕС не работают против третьих стран, так как те следуют своим интересам
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Теперь под удар раскрученного ЕСовцами санкционного механизма всё чаще попадают третьи страны, их экономики, их экономоператоры, но и здесь рестрикции не работают, потому что наши торгово-экономические партнёры руководствуются не указаниями, не окриками, не пинками из ЕС и Брюсселя, а своими национальными интересами, которые в ЕС не считают необходимым уважать", - сказала она в ходе брифинга.
ЕК в среду представит проект 19-го пакета санкций, пишет Reuters