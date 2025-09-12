https://1prime.ru/20250912/zakharova-862192661.html

В МИД объяснили, почему санкции ЕС не работают против третьих стран

2025-09-12T14:24+0300

экономика

россия

мировая экономика

брюссель

мария захарова

ес

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862192524_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9864103c5aeac3b939aa804088a28ab4.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Санкционные рестрикции ЕС не работают против третьих стран, партнеров России, поскольку те руководствуются своими интересами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Теперь под удар раскрученного ЕСовцами санкционного механизма всё чаще попадают третьи страны, их экономики, их экономоператоры, но и здесь рестрикции не работают, потому что наши торгово-экономические партнёры руководствуются не указаниями, не окриками, не пинками из ЕС и Брюсселя, а своими национальными интересами, которые в ЕС не считают необходимым уважать", - сказала она в ходе брифинга.

брюссель

2025

россия, мировая экономика, брюссель, мария захарова, ес, мид рф