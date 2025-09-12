https://1prime.ru/20250912/zdorove-862219891.html

"Мозг страдает". Ученые выявили скрытую опасность фастфуда

МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Специалисты Медицинской школы Университета Северной Каролины обнаружили, каким образом продукты с высоким содержанием жиров и фастфуд наносят вред мозгу, сообщает New Atlas."Мы знали, что мозг страдает от неправильного питания, но не ожидали, что столь уязвимой окажется конкретная группа клеток. Особенно удивило то, насколько быстро они меняют активность при снижении доступности глюкозы, и как этого оказалось достаточно, чтобы нарушить работу памяти", — рассказали исследователи.Речь идет о холецистокинин-положительных (ХЦК) интернейронах. Эти клетки выступают в роли "тормозов" в гиппокампе — участке мозга, отвечающем за память. Их функция — регулировать активность пирамидных нейронов, которые обрабатывают информацию. Если эти "рабочие клетки" становятся чрезмерно активными, данные превращаются в хаотичный поток. Но перегрузка ХЦК-интернейронов, наоборот, способна подавлять пирамидные нейроны и блокировать формирование новых воспоминаний.Эксперименты на мышах показали, что всего четыре дня питания жирной пищей снижают доступность глюкозы в мозге. Это вызывало чрезмерную нагрузку на ХЦК-интернейроны и ухудшало результаты животных в тестах на память — еще до набора лишнего веса и первых признаков диабета.Главным звеном в этом процессе оказался белок пируваткиназа-М2 (PKM2), который управляет объемом глюкозы, усваиваемой клетками. Когда ее становилось недостаточно, интернейроны переходили в состояние "перегрузки", нарушая работу гиппокампа.Хотя исследование проводилось на животных, авторы подчеркивают: длительное увлечение жирной пищей, включая фастфуд, значительно увеличивает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

