Золото дорожает в пятницу утром
Золото дорожает в пятницу утром
2025-09-12T08:49+0300
экономика
рынок
торги
мировая экономика
сша
comex
федрезерв
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет, поддерживаемое ожиданиями смягчения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 19,42 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,53%, до 3 693 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,32%, до 42,706 доллара за унцию. Сейчас рынок ожидает с высокой вероятностью снижений учетной ставки ФРС США последовательно как минимум по итогам ещё трёх заседаний Федрезерва до конца года, "что значительно превышает прогнозы предыдущих двух месяцев", цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона (Kelvin Wong). Аналитики добавил, что такие ожидания оказывают поддержку росту цена на золото. Тем временем по данным CME Group, 92,5% аналитиков ждут понижение учетной ставки на следующем заседании, которое пройдет 16-17 сентября на 0,25 процентного пункта до 4-4,25%, остальные предполагают более сильное снижение - до 3,75-4% годовых.
сша
