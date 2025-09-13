Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот", "Победа" и S7 планируют запустить рейсы в Краснодар - 13.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250913/aeroflot-862221544.html
"Аэрофлот", "Победа" и S7 планируют запустить рейсы в Краснодар
"Аэрофлот", "Победа" и S7 планируют запустить рейсы в Краснодар - 13.09.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот", "Победа" и S7 планируют запустить рейсы в Краснодар
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T01:28+0300
2025-09-13T01:28+0300
бизнес
россия
краснодар
москва
казань
аэрофлот
nordwind
уральские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862221544.jpg?1757716107
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы и формируют расписание, еще две - Smartavia и Azur Air - выразили заинтересованность в этом направлении, следует из сообщений компаний. "Аэрофлот" планирует выполнять полеты в Краснодар из ряда российских и зарубежных городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. На рейсы из Москвы продажи билетов началось в четверг, в остальные города - в пятницу. Первый рейс из столицы авиакомпания выполнит 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы - 27 сентября, из Казани и Новосибирска - 28 сентября. К международным направлениям "Аэрофлота" относятся полеты из Стамбула, Еревана, Дубая, на них продажи билетов также открылись в пятницу. Из Стамбула и Еревана полеты начнутся 26 сентября, из Дубая - с 8 октября. "Победа" планирует выполнить первый рейс в Краснодар 19 сентября. На данный момент компания будет выполнять рейсы туда только из Москвы. Продажи билетов открылись 12 сентября. S7 будет летать в Краснодар из Москвы и Новосибирска с 26 октября. Билеты появились в продаже в пятницу. Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона. Авиакомпания "Уральские авиалинии" также планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара и из него, при этом расписание находится на стадии формирования. Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в Краснодар, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы. А Azur Air рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
краснодар
москва
казань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, краснодар, москва, казань, аэрофлот, nordwind, уральские авиалинии
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОДАР, МОСКВА, КАЗАНЬ, Аэрофлот, Nordwind, Уральские авиалинии
01:28 13.09.2025
 
"Аэрофлот", "Победа" и S7 планируют запустить рейсы в Краснодар

«Аэрофлот», «Победа» и S7 планируют запустить рейсы в Краснодар

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы и формируют расписание, еще две - Smartavia и Azur Air - выразили заинтересованность в этом направлении, следует из сообщений компаний.
"Аэрофлот" планирует выполнять полеты в Краснодар из ряда российских и зарубежных городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. На рейсы из Москвы продажи билетов началось в четверг, в остальные города - в пятницу.
Первый рейс из столицы авиакомпания выполнит 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы - 27 сентября, из Казани и Новосибирска - 28 сентября.
К международным направлениям "Аэрофлота" относятся полеты из Стамбула, Еревана, Дубая, на них продажи билетов также открылись в пятницу. Из Стамбула и Еревана полеты начнутся 26 сентября, из Дубая - с 8 октября.
"Победа" планирует выполнить первый рейс в Краснодар 19 сентября. На данный момент компания будет выполнять рейсы туда только из Москвы. Продажи билетов открылись 12 сентября.
S7 будет летать в Краснодар из Москвы и Новосибирска с 26 октября. Билеты появились в продаже в пятницу.
Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона. Авиакомпания "Уральские авиалинии" также планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара и из него, при этом расписание находится на стадии формирования.
Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в Краснодар, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы. А Azur Air рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
 
БизнесРОССИЯКРАСНОДАРМОСКВАКАЗАНЬАэрофлотNordwindУральские авиалинии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала