Глава "Аэродинамики" прокомментировал открытие аэропорта Краснодара

2025-09-13

2025-09-13T08:33+0300

2025-09-13T08:33+0300

КРАСНОДАР, 13 сен - ПРАЙМ. Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. ООО "Аэродинамика" - один из крупнейших аэропортовых холдингов России, объединяющий аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе. "Безусловно, открытие аэропорта в столице Кубани позитивно скажется на развитии туризма не только в регионе, но и в целом на юге страны. Кто-то отказывался от перелетов из-за сложной логистики, кто-то сокращал их число. Сейчас для туризма, как курортного, так и делового, преград нет", - рассказал агентству Старостин. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.

