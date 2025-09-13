В аэропортах на юге России работают над внедрением беспилотной техники

https://1prime.ru/20250913/aeroport-862235001.html

КРАСНОДАР, 13 сен – ПРАЙМ. "Аэродинамика" работает над внедрением беспилотной наземной техники в своих аэропортах на юге России, но нужен длительный период тестирования, поэтому о сроках говорить пока рано, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин. В июне "Аэродинамика" начала тестировать интеллектуальный беспилотный транспорт для наземной работы на аэродромах. Первый образец беспилотного транспорта, который тогда представил холдинг, автоматизирует транспортировку багажных тележек. "Мы продолжаем работу в этом направлении, но важно понимать, что работа беспилотной техники – это процесс, требующий не только довольно длительного периода тестирования и обучения, но и внесения изменений в законодательство РФ. Поэтому пока о сроках внедрения говорить рано", - рассказал агентству Старостин. Ранее "Аэродинамика" сообщала, что в будущем рассматривает применение беспилотного автопарка для различных сфер, в числе таких, как покос травы, охрана и патрулирование взлетно-посадочных полос и осуществление доставки средств наземного обслуживания. Беспилотный транспорт не станет полностью заменять персонал, но повысит его производительность и оперативность всех наземных процессов, уточнили в пресс-службе организации. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

