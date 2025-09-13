Посол Аргентины сделал заявление о "родильном туризме" из России

https://1prime.ru/20250913/argentina-862232459.html

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Аргентина решила пересмотреть свою миграционную политику, чтобы остановить явление "родильного туризма" из России, сообщил в интервью РБК посол страны Энрике Игнасио Феррер Виейра. "Аргентина, как и множество других государств Латинской Америки, подписала соглашение с Россией об отмене визового режима для активизации культурных и туристических обменов. Однако данное соглашение не подразумевало, что в нашу страну будут приезжать российские женщины, скрывающие своё положение на границе", – передает издание слова Виейры. Он уточнил, что сразу после рождения ребенка подать заявление на получение аргентинского гражданства теперь станет невозможным. В феврале 2024 года власти этой страны задержали в аэропорту шесть россиянок на позднем сроке беременности и попытались отказать им во въезде, подозревая, что они указали ложную цель визита. Тем не менее, женщинам удалось обжаловать решение службы в судебном порядке. Аргентинская миграционная служба также начала отменять или приостанавливать вид на жительство для россиян, которые оформили его через рождение детей, однако не остались жить в Аргентине.

