В Петербурге нашли тело известного патологоанатома

В Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, который ранее пропал в Сестрорецке, передает 78.ru.

2025-09-13T23:27+0300

2025-09-13T23:27+0300

2025-09-13T23:27+0300

МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, который ранее пропал в Сестрорецке, передает 78.ru."Специалисты поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля", — уточняет издание.Останки нашли у берега Сестрорецкого Разлива.Ранее сообщалось, что известный петербургский ученый не вернулся домой после утренней прогулки. На берегу озера были найдены его вещи и велосипед.Поисками занимались сотрудники МЧС и волонтеры.Борис Михайлович Ариэль — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР. Он много лет руководил отделом в НИИ фтизиопульмонологии Санкт-Петербурга, где работал с 1981 года, а также был научным консультантом в городском патологоанатомическом бюро. На его счету более 350 научных публикаций, коллеги называли его самым известным патологоанатомом Петербурга.

