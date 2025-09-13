https://1prime.ru/20250913/ariel-862252869.html
В Петербурге нашли тело известного патологоанатома
В Петербурге нашли тело известного патологоанатома - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Петербурге нашли тело известного патологоанатома
В Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, который ранее пропал в Сестрорецке, передает 78.ru. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T23:27+0300
2025-09-13T23:27+0300
2025-09-13T23:27+0300
общество
санкт-петербург
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862252721_0:32:1081:640_1920x0_80_0_0_ddd294be89461fb1b3a04f999b6e3542.jpg
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, который ранее пропал в Сестрорецке, передает 78.ru."Специалисты поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля", — уточняет издание.Останки нашли у берега Сестрорецкого Разлива.Ранее сообщалось, что известный петербургский ученый не вернулся домой после утренней прогулки. На берегу озера были найдены его вещи и велосипед.Поисками занимались сотрудники МЧС и волонтеры.Борис Михайлович Ариэль — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР. Он много лет руководил отделом в НИИ фтизиопульмонологии Санкт-Петербурга, где работал с 1981 года, а также был научным консультантом в городском патологоанатомическом бюро. На его счету более 350 научных публикаций, коллеги называли его самым известным патологоанатомом Петербурга.
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0d/862252721_0:0:959:719_1920x0_80_0_0_462e1161881c7d57e0ecc419b946281d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , санкт-петербург, мчс
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МЧС
В Петербурге нашли тело известного патологоанатома
78.ru: в Сестрорецке обнаружили погибшего заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля