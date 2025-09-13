Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, который ранее пропал в Сестрорецке, передает 78.ru.
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, который ранее пропал в Сестрорецке, передает 78.ru."Специалисты поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля", — уточняет издание.Останки нашли у берега Сестрорецкого Разлива.Ранее сообщалось, что известный петербургский ученый не вернулся домой после утренней прогулки. На берегу озера были найдены его вещи и велосипед.Поисками занимались сотрудники МЧС и волонтеры.Борис Михайлович Ариэль — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР. Он много лет руководил отделом в НИИ фтизиопульмонологии Санкт-Петербурга, где работал с 1981 года, а также был научным консультантом в городском патологоанатомическом бюро. На его счету более 350 научных публикаций, коллеги называли его самым известным патологоанатомом Петербурга.
23:27 13.09.2025
 
В Петербурге нашли тело известного патологоанатома

78.ru: в Сестрорецке обнаружили погибшего заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля

© Фото : СПб НИИФ Минздрава РоссииБорис Ариэль
Борис Ариэль - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Борис Ариэль. Архивное фото
© Фото : СПб НИИФ Минздрава России
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге нашли тело заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля, который ранее пропал в Сестрорецке, передает 78.ru.
"Специалисты поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля", — уточняет издание.
Останки нашли у берега Сестрорецкого Разлива.
Ранее сообщалось, что известный петербургский ученый не вернулся домой после утренней прогулки. На берегу озера были найдены его вещи и велосипед.
Поисками занимались сотрудники МЧС и волонтеры.
Борис Михайлович Ариэль — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР. Он много лет руководил отделом в НИИ фтизиопульмонологии Санкт-Петербурга, где работал с 1981 года, а также был научным консультантом в городском патологоанатомическом бюро. На его счету более 350 научных публикаций, коллеги называли его самым известным патологоанатомом Петербурга.
 
