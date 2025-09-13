https://1prime.ru/20250913/arve-862222252.html

В АРВЭ оценили перспективы перехода на возобновляемые источники энергии

2025-09-13T02:31+0300

2025-09-13T02:31+0300

2025-09-13T02:46+0300

энергетика

россия

владивосток

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Говорить о полном переходе на возобновляемые источники энергии в России еще рано, в ближайшие 10 лет доля выработки ВИЭ-генерации вырастет в два раза, но все же составит менее 5% от общей, заявил РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "В России нам говорить об этом еще рано. Доля выработки ВИЭ-генерации на горизонте следующих десяти лет хоть и вырастет в два раза, но все равно будет составлять менее 5%", - ответил он на соответствующий вопрос. Однако Жихарев считает, что на горизонте XXI века полный переход на ВИЭ возможен в отдельных энергосистемах в зависимости от природного потенциала конкретной зоны, структуры энергосистемы, а также развитости электросетевой инфраструктуры. "Быстрый ответ - да, возможно, но дьявол, как говорится, кроется в деталях", - сказал он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

владивосток

2025

