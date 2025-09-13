В АРВЭ рассказали о сокращении выбросов углекислого газа в России

https://1prime.ru/20250913/arve-862222355.html

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Использование возобновляемых источников для выработки электроэнергии в России сокращает выбросы углекислого газа примерно на 8 миллионов тонн в год, через 10 лет этот показатель может вырасти до 20 миллионов тонн, то есть 6-7% от совокупных выбросов российской электроэнергетики, рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. "Степень влияния ВИЭ-генерации на климат можно определить через оценку объемов сокращения выбросов углекислого газа. На данный момент выработка ВИЭ-генерации, которая по результатам года превысит 16 миллиардов кВт.ч, обеспечивает сокращение выбросов СО2 примерно на 8 миллионов тонн в год. В перспективе следующих 10 лет, когда выработка возрастет более чем в 2 раза, можно будет говорить о ежегодном снижении выбросов СО2 в объеме 20 миллионов тонн, то есть 6-7% от совокупных выбросов российской электроэнергетики", - объяснил он. Жихарев добавил, что это достаточно серьезный вклад в сокращение выбросов углекислого газа. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

