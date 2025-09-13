https://1prime.ru/20250913/beglov-862221675.html
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга - 13.09.2025, ПРАЙМ
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T01:34+0300
2025-09-13T01:34+0300
2025-09-13T01:34+0300
экономика
россия
санкт-петербург
узбекистан
ташкент
александр беглов
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862221675.jpg?1757716469
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии города, о реализации мегапроектов, а также о визите петербургской делегации в Узбекистан.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу провел встречу с Бегловым.
"В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялась рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Доложил Владимиру Владимировичу о визите делегации Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан и о развитии взаимного сотрудничества в области экономики, здравоохранения, науки, высшего образования, туризма и других сферах", - написал Беглов в Telegram-канале.
Он сообщил, что в ходе визита петербургской делегации в Ташкенте был открыт Ленинградский монумент – дань памяти и знак признательности великодушию узбекского народа, принимавшего эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
Беглов также рассказал о состоявшейся встрече с блокадниками, проживающими в столице Узбекистана, которых пригласили принять участие в торжествах, посвященных Дню Ленинградской Победы в январе следующего года.
"Доложил президенту о социально-экономическом развитии Петербурга, а также поблагодарил за поддержку мегапроектов и неизменное внимание к Петербургу", - сообщил губернатор.
санкт-петербург
узбекистан
ташкент
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, узбекистан, ташкент, александр беглов, владимир путин, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Александр Беглов, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга
Беглов рассказал Путину о визите делегации Петербурга в Узбекистан
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии города, о реализации мегапроектов, а также о визите петербургской делегации в Узбекистан.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу провел встречу с Бегловым.
"В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялась рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Доложил Владимиру Владимировичу о визите делегации Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан и о развитии взаимного сотрудничества в области экономики, здравоохранения, науки, высшего образования, туризма и других сферах", - написал Беглов в Telegram-канале.
Он сообщил, что в ходе визита петербургской делегации в Ташкенте был открыт Ленинградский монумент – дань памяти и знак признательности великодушию узбекского народа, принимавшего эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
Беглов также рассказал о состоявшейся встрече с блокадниками, проживающими в столице Узбекистана, которых пригласили принять участие в торжествах, посвященных Дню Ленинградской Победы в январе следующего года.
"Доложил президенту о социально-экономическом развитии Петербурга, а также поблагодарил за поддержку мегапроектов и неизменное внимание к Петербургу", - сообщил губернатор.