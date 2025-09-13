Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга - 13.09.2025
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии города, о реализации мегапроектов, а также о визите петербургской делегации в Узбекистан. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу провел встречу с Бегловым. "В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялась рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Доложил Владимиру Владимировичу о визите делегации Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан и о развитии взаимного сотрудничества в области экономики, здравоохранения, науки, высшего образования, туризма и других сферах", - написал Беглов в Telegram-канале. Он сообщил, что в ходе визита петербургской делегации в Ташкенте был открыт Ленинградский монумент – дань памяти и знак признательности великодушию узбекского народа, принимавшего эвакуированных жителей блокадного Ленинграда. Беглов также рассказал о состоявшейся встрече с блокадниками, проживающими в столице Узбекистана, которых пригласили принять участие в торжествах, посвященных Дню Ленинградской Победы в январе следующего года. "Доложил президенту о социально-экономическом развитии Петербурга, а также поблагодарил за поддержку мегапроектов и неизменное внимание к Петербургу", - сообщил губернатор.
Беглов доложил Путину о развитии Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии города, о реализации мегапроектов, а также о визите петербургской делегации в Узбекистан.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в пятницу провел встречу с Бегловым.
"В рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур состоялась рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Доложил Владимиру Владимировичу о визите делегации Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан и о развитии взаимного сотрудничества в области экономики, здравоохранения, науки, высшего образования, туризма и других сферах", - написал Беглов в Telegram-канале.
Он сообщил, что в ходе визита петербургской делегации в Ташкенте был открыт Ленинградский монумент – дань памяти и знак признательности великодушию узбекского народа, принимавшего эвакуированных жителей блокадного Ленинграда.
Беглов также рассказал о состоявшейся встрече с блокадниками, проживающими в столице Узбекистана, которых пригласили принять участие в торжествах, посвященных Дню Ленинградской Победы в январе следующего года.
"Доложил президенту о социально-экономическом развитии Петербурга, а также поблагодарил за поддержку мегапроектов и неизменное внимание к Петербургу", - сообщил губернатор.
 
