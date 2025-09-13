Путин прокомментировал формирование экономики беспилотных систем

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
россия
москва
владимир путин
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве. "Еще одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
россия, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
14:58 13.09.2025
 
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве.
"Еще одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
Экономика РОССИЯ МОСКВА Владимир Путин
 
 
