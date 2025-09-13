Путин прокомментировал формирование экономики беспилотных систем

https://1prime.ru/20250913/bespilotniki-862238895.html
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве. "Еще одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.
