Путин прокомментировал формирование экономики беспилотных систем

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал значимым направлением формирование экономики беспилотных систем в Москве. "Еще одно значимое направление - это формирование в столице в полном смысле слова экономики беспилотных систем", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" в День города.

