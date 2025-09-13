https://1prime.ru/20250913/birzha-862235204.html

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - 13.09.2025

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после приостановки, говорится в сообщении торговой площадки. | 13.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после приостановки, говорится в сообщении торговой площадки. "Тринадцатого сентября 2025 года на фондовом рынке Московской биржи на этапе проведения аукциона открытия возникла ошибка, в результате которой торги были автоматически приостановлены в 10.00", - сообщила биржа. "Биржа провела необходимые проверки целостности данных и валидности результатов аукциона открытия, торги возобновлены в 11.40", - уточнила торговая площадка. Торги на срочном рынке проводятся в штатном режиме, отмечается в сообщении.

2025

Новости

