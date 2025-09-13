Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - 13.09.2025
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке - 13.09.2025, ПРАЙМ
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после приостановки, говорится в сообщении торговой площадки. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T12:21+0300
2025-09-13T12:21+0300
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после приостановки, говорится в сообщении торговой площадки. "Тринадцатого сентября 2025 года на фондовом рынке Московской биржи на этапе проведения аукциона открытия возникла ошибка, в результате которой торги были автоматически приостановлены в 10.00", - сообщила биржа. "Биржа провела необходимые проверки целостности данных и валидности результатов аукциона открытия, торги возобновлены в 11.40", - уточнила торговая площадка. Торги на срочном рынке проводятся в штатном режиме, отмечается в сообщении.
2025
12:21 13.09.2025
 
Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

Московская биржа в 11:40 возобновила торги на фондовом рынке

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Московская биржа
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке после приостановки, говорится в сообщении торговой площадки.
"Тринадцатого сентября 2025 года на фондовом рынке Московской биржи на этапе проведения аукциона открытия возникла ошибка, в результате которой торги были автоматически приостановлены в 10.00", - сообщила биржа.
"Биржа провела необходимые проверки целостности данных и валидности результатов аукциона открытия, торги возобновлены в 11.40", - уточнила торговая площадка.
Торги на срочном рынке проводятся в штатном режиме, отмечается в сообщении.
Биржи Европы закрылись без единой динамики
Вчера, 19:45
 
