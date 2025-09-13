https://1prime.ru/20250913/bolgariya-862250894.html
В Болгарии прошли митинги против введения евро
В Болгарии прошли митинги против введения евро - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Болгарии прошли митинги против введения евро
Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T21:25+0300
2025-09-13T21:25+0300
2025-09-13T21:36+0300
мировая экономика
болгария
в мире
евро
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/45/842284501_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_44b22988b5966d376d2be3698b9547a7.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу", - пишет агентство. По словам политика, отставка правительства может помочь спасти национальную валюту Болгарии - болгарский лев. На акции протеста были организованы участки, где собирали подписи против введения в оборот евро. Отмечается, что подобные акции прошли в Софии, Шумене, Плевене, Варне и Русе.
https://1prime.ru/20250905/evrostat-861842489.html
болгария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84228/45/842284501_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_ec437037a44978f44101dd38c690f4de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, болгария, в мире, евро
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, В мире, евро
В Болгарии прошли митинги против введения евро
БTA: в Болгарии прошли массовые митинги против введения в оборот евро
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу", - пишет агентство.
По словам политика, отставка правительства может помочь спасти национальную валюту Болгарии
- болгарский лев. На акции протеста были организованы участки, где собирали подписи против введения в оборот евро.
Отмечается, что подобные акции прошли в Софии, Шумене, Плевене, Варне и Русе.
Евростат улучшил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале