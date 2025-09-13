Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии прошли митинги против введения евро - 13.09.2025
В Болгарии прошли митинги против введения евро
2025-09-13T21:25+0300
2025-09-13T21:36+0300
мировая экономика
болгария
в мире
евро
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). "Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу", - пишет агентство. По словам политика, отставка правительства может помочь спасти национальную валюту Болгарии - болгарский лев. На акции протеста были организованы участки, где собирали подписи против введения в оборот евро. Отмечается, что подобные акции прошли в Софии, Шумене, Плевене, Варне и Русе.
Мировая экономика, БОЛГАРИЯ, В мире, евро
21:25 13.09.2025 (обновлено: 21:36 13.09.2025)
 
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Массовые митинги против введения в оборот евро прошли в субботу в нескольких городах Болгарии, лидеры протеста призвали правительство уйти в отставку, передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
"Лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов призвал правительство уйти в отставку на акции протеста, организованной партией в Софии в субботу", - пишет агентство.
По словам политика, отставка правительства может помочь спасти национальную валюту Болгарии - болгарский лев. На акции протеста были организованы участки, где собирали подписи против введения в оборот евро.
Отмечается, что подобные акции прошли в Софии, Шумене, Плевене, Варне и Русе.
