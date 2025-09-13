В Москве открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира

https://1prime.ru/20250913/bolnitsa-862244015.html

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира в российской столице. "Вперед! Успехов!" - сказал Путин во время церемонии открытия нового комплекса. Новый шестиэтажный комплекс больницы святого Владимира площадью порядка 58 тысяч квадратных метров возведен с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Одна из особенностей здания — диагональный фасад вдоль улицы Матросская Тишина. В здании созданы три стеклянных атриума. Высота каждого составляет более 30 метров. Кроме того, на этажах имеются открытые переходы, откуда открывается вид на центральный вестибюль больницы. Внутренняя планировка комплекса выполнена с учётом современных требований медицинской логистики. Под одной крышей сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы. Благодаря вертолетной площадке на крыше больница может принимать пациентов в тяжелом состоянии и направлять их в противошоковый зал либо в экстренную операционную. В новом здании развернуто 570 коек, внедрены технологии стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Маленькие пациенты будут размещаться в комфортных палатах, где есть все необходимое для совместного пребывания ребенка и мамы. В новом комплексе ДГКБ святого Владимира будут работать свыше тысячи медицинских сотрудников и работников других специальностей. Здесь будут размещены 20 отделений стационара, включая ведущие подразделения больницы – отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматолого-ортопедические, уроандрологическое и другие. Будет открыто отделение трансфузиологии. Также здесь будет работать уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Для оснащения больничного комплекса закуплено новейшее медицинское оборудование, включая два аппарата МРТ, 2 КТ, 6 стационарных и 7 мобильных рентгенодиагностических комплексов, 6 рентген-аппаратов С-дуга, ангиограф.

