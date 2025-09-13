Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира - 13.09.2025
В Москве открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира
В Москве открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Москве открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира
Президент РФ Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого... | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T16:32+0300
2025-09-13T16:32+0300
общество
здоровье
рф
москва
владимир путин
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/69/826706931_0:0:3279:1845_1920x0_80_0_0_fb1c4c78959feab4da48a5a87ad39e7c.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира в российской столице. "Вперед! Успехов!" - сказал Путин во время церемонии открытия нового комплекса. Новый шестиэтажный комплекс больницы святого Владимира площадью порядка 58 тысяч квадратных метров возведен с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Одна из особенностей здания — диагональный фасад вдоль улицы Матросская Тишина. В здании созданы три стеклянных атриума. Высота каждого составляет более 30 метров. Кроме того, на этажах имеются открытые переходы, откуда открывается вид на центральный вестибюль больницы. Внутренняя планировка комплекса выполнена с учётом современных требований медицинской логистики. Под одной крышей сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы. Благодаря вертолетной площадке на крыше больница может принимать пациентов в тяжелом состоянии и направлять их в противошоковый зал либо в экстренную операционную. В новом здании развернуто 570 коек, внедрены технологии стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Маленькие пациенты будут размещаться в комфортных палатах, где есть все необходимое для совместного пребывания ребенка и мамы. В новом комплексе ДГКБ святого Владимира будут работать свыше тысячи медицинских сотрудников и работников других специальностей. Здесь будут размещены 20 отделений стационара, включая ведущие подразделения больницы – отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматолого-ортопедические, уроандрологическое и другие. Будет открыто отделение трансфузиологии. Также здесь будет работать уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа. Для оснащения больничного комплекса закуплено новейшее медицинское оборудование, включая два аппарата МРТ, 2 КТ, 6 стационарных и 7 мобильных рентгенодиагностических комплексов, 6 рентген-аппаратов С-дуга, ангиограф.
общество , здоровье, рф, москва, владимир путин, сергей собянин
Общество , Здоровье, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Собянин
16:32 13.09.2025
 
В Москве открыли новый комплекс детской больницы святого Владимира

Путин и Собянин открыли новый многопрофильный комплекс больницы святого Владимира

© РИА Новости . Алексей КуденкоКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Капельница в детской больнице. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи открыли новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира в российской столице.
"Вперед! Успехов!" - сказал Путин во время церемонии открытия нового комплекса.
Новый шестиэтажный комплекс больницы святого Владимира площадью порядка 58 тысяч квадратных метров возведен с использованием энергоэффективных материалов и технологий, а также современных решений по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки, сообщается в материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.
Одна из особенностей здания — диагональный фасад вдоль улицы Матросская Тишина. В здании созданы три стеклянных атриума. Высота каждого составляет более 30 метров. Кроме того, на этажах имеются открытые переходы, откуда открывается вид на центральный вестибюль больницы.
Внутренняя планировка комплекса выполнена с учётом современных требований медицинской логистики. Под одной крышей сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы. Благодаря вертолетной площадке на крыше больница может принимать пациентов в тяжелом состоянии и направлять их в противошоковый зал либо в экстренную операционную.
В новом здании развернуто 570 коек, внедрены технологии стационара кратковременного пребывания и дневного стационара. Маленькие пациенты будут размещаться в комфортных палатах, где есть все необходимое для совместного пребывания ребенка и мамы.
В новом комплексе ДГКБ святого Владимира будут работать свыше тысячи медицинских сотрудников и работников других специальностей. Здесь будут размещены 20 отделений стационара, включая ведущие подразделения больницы – отделения челюстно-лицевой, торакальной и сосудистой хирургии, нейрохирургии, травматолого-ортопедические, уроандрологическое и другие. Будет открыто отделение трансфузиологии. Также здесь будет работать уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.
Для оснащения больничного комплекса закуплено новейшее медицинское оборудование, включая два аппарата МРТ, 2 КТ, 6 стационарных и 7 мобильных рентгенодиагностических комплексов, 6 рентген-аппаратов С-дуга, ангиограф.
ОбществоЗдоровьеРФМОСКВАВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
