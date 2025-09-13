https://1prime.ru/20250913/boytsy-862245382.html

Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей

2025-09-13T17:11+0300

общество

россия

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592876_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_71a3f0d434459c7eeb944f94e69d11fa.jpg

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 130 миллионов рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов, полученных за участие в городских электронных проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других", - говорится в сообщении. Отмечается, что на собранные средства закупают снаряжение и технику для бойцов: бронежилеты, теплую зимнюю одежду, средства наблюдения, автомобили. Для жителей новых и приграничных регионов приобретают строительные материалы, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.

москва

2025

