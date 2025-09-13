Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей - 13.09.2025
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей - 13.09.2025, ПРАЙМ
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей
Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T17:11+0300
2025-09-13T17:11+0300
общество
россия
москва
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 130 миллионов рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов, полученных за участие в городских электронных проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других", - говорится в сообщении. Отмечается, что на собранные средства закупают снаряжение и технику для бойцов: бронежилеты, теплую зимнюю одежду, средства наблюдения, автомобили. Для жителей новых и приграничных регионов приобретают строительные материалы, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.
москва
общество , россия, москва
Общество , РОССИЯ, МОСКВА
17:11 13.09.2025
 
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей

Более 130 млн рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов в зоне спецоперации

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 130 миллионов рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов, полученных за участие в городских электронных проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на собранные средства закупают снаряжение и технику для бойцов: бронежилеты, теплую зимнюю одежду, средства наблюдения, автомобили. Для жителей новых и приграничных регионов приобретают строительные материалы, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.
 
