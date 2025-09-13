https://1prime.ru/20250913/boytsy-862245382.html
Москва направила бойцам СВО более 130 миллионов рублей
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Участники московских программ и проектов направили бойцам СВО более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 130 миллионов рублей перечислили москвичи на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и оказание гуманитарной помощи жителям новых и приграничных территорий. Жители столицы направляют солдатам, офицерам и оказавшимся в трудной ситуации мирным гражданам помощь в формате баллов, полученных за участие в городских электронных проектах "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город заданий", "Наш город" и других", - говорится в сообщении. Отмечается, что на собранные средства закупают снаряжение и технику для бойцов: бронежилеты, теплую зимнюю одежду, средства наблюдения, автомобили. Для жителей новых и приграничных регионов приобретают строительные материалы, медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.
