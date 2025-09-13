Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин - 13.09.2025
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
москва
владимир путин
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: "Ну, конечно, у него там денег больше всего в России". Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города.
москва
россия, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
15:18 13.09.2025
 
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: "Ну, конечно, у него там денег больше всего в России". Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города.
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала