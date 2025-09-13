https://1prime.ru/20250913/dengi-862239351.html
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин - 13.09.2025, ПРАЙМ
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин. | 13.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-13T15:18+0300
2025-09-13T15:18+0300
2025-09-13T15:18+0300
экономика
россия
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. В Москве много денег, но и хозяйство большое, а денег всегда и везде не хватает, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, я знаю, коллеги из других регионов послушают и скажут: "Ну, конечно, у него там денег больше всего в России". Денег всегда и везде не хватает. Как бы много ни было, денег много, но и хозяйство большое. Денег всегда не хватает", - сказал Путин, выступая в московском концертном зале "Зарядье" в День города.
https://1prime.ru/20250913/moskva-862238441.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41c40811d404957e1893c0794dadf973.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
В Москве много денег, но и хозяйство большое, заявил Путин
Путин заявил, что денег всегда и везде не хватает