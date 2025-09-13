Александр Диденко: искусственный интеллект даст людям новые смыслы

https://1prime.ru/20250913/didenko-862147811.html

МОСКВА, 13 сен – ПРАЙМ. Искусственный интеллект стал настоящим прорывом, который на глазах меняет подход к бизнесу и производственным процессам. Как это отражается на экономике, образовании, и что будет делать человек, когда роботы начнут "вкалывать" по-настоящему, рассказал агентству "Прайм" в рамках Восточного экономического форума руководитель лаборатории искусственного интеллекта Московской школы управления "Сколково" Александр Диденко. Беседовала Наталья Карнова.- Александр, для начала расскажите нам, насколько современные и прогрессивные технологии искусственного интеллекта сегодня применимы в экономике и реальном бизнесе?- Начнем с того, что прежние ИИ-технологии были ориентированы только на распознавание объектов или предсказание каких-то событий. Но около трех лет назад вошли в обиход генеративные алгоритмы, которые могут генерировать реалистичные новые объекты, которых при обучении не видели. Условно, если раньше алгоритм мог распознать – кошка или собака на фото, то теперь алгоритм может реалистично сгенерировать фотографию кошки. И это коренным образом меняет правила игры в бизнесе, потому что такие системы меняют ход информационных потоков. Например, сотрудник хочет узнать, какие льготы и преференции ему полагаются за выслугу лет на фирме. Раньше это ему разъяснял отдельный сотрудник HR. Это человекозатратная история, занимающая около 80% времени HR. Теперь это сделает система, которая подключена ко всем регламентам, информационной системе. Она опознаёт, кто с ней говорит, понимает, что её собеседник представляет с точки зрения HR, знает, какие есть регламенты и правила. На основании этого она интегрирует ответы именно для него.Тот же принцип реализуется при работе с конкретными специалистами, например, инженером-технологом или работником службы поддержки. Система имеет некий набор статичных данных о технологическом процессе и в реальном времени получает данные динамические, например – с датчиков на конвейере. И наш специалист может на своем языке задать вопрос и получить релевантный ответ. Это существенно ускоряет и упрощает рабочие процессы. Причем выигрыш очевиден для менее опытных специалистов, у которых своей информации в голове пока маловато. Получается, они могут у системы быстро и качественно научиться…- То есть, и для обучения профессии ИИ используется?- Скорее для передачи знаний. Если раньше к опытному сотруднику нужно было подсылать ученика-наблюдателя, написать регламент обучения, когда, чему учимся и прочее. Затем он постепенно чему-то учился, схватывал на лету с большим или меньшим успехом. А теперь у вас есть возможность просто-напросто подготовить цифрового ассистента на базе знаний этого специалиста, как бы эти знания вытащить из него, объективировать их. Более того, если вы возьмете нескольких специалистов, можно сформировать их некое коллективное знание. Например, Петрович и Михайлович делали одно и то же, но по-разному. Вы можете создать некий их компилят, золотую середину.- А как же практический навык, например, на станке вытачивать детали? Ведь это не передаётся или уже передаётся?- Промышленные роботы существуют давно, но они негибкие и небезопасные, поэтому работают в изолированных от человека помещениях по заранее заданной программе. Ко-боты - это новый класс машин. Под капотом – генеративная модель, которая гибко сочиняет план действий, и ко-бот может работать рядом с человеком, не нанося ему ущерба, и реагируя даже на такие внешние изменения, которых "не видел" при обучении. Это, на мой взгляд, одна из ближайших прорывных историй. Совсем недавно такие машины не умели, например, складывать футболки, могли их скомкать, порвать. Теперь эта задача решена, а промышленные ко-боты все ближе к способностям рабочего человека. То есть, могут его заменить.- То есть, вскоре у нас не будет предприятий в традиционном понимании, заводов, станков, а всё будут заменять роботы. Правильно я понимаю?- Нет, станки-то как раз будут. Но работать на этих станках сможет робот. Если раньше сам робот был станком, то теперь у вас есть станок, на котором может работать и человек, и робот. Прямо как как в фильме "Звёздные войны". То есть у него будут ручки, ножки, даже голова с глазками. Это те самые роботы, которые из научной фантастики.- А бизнес-то потянет такой роботизированный производственный процесс? Ведь это очень затратно.- Считать эффекты от искусственного интеллекта - это отдельная наука, и никто толком не умеет это делать. Ну вот вам навскидку: по отношению к такому девайсу вы не обязаны соблюдать трудовое законодательство. Он работает 24х7. Не болеет, не требует отпусков, не отпрашивается. Он находится у вас на балансе, а не на кадровом учете. То есть, это ваше имущество, а не ваши расходы. Вы его амортизируете, обслуживаете вовремя и так далее. Можете под залог отдать. И налоги за него платить не нужно, понимаете? Так что в этом смысле, мне кажется, что имеет смысл бизнесу задуматься.- Видимо, процесс начнется с крупных предприятий, которые имеют возможность такие разовые покупки совершить, а потом постепенно будет распространяться, переходить на более мелкий бизнес. Дойдёт ли до микробизнеса?- Ну, в конце концов, вы можете брать таких роботов в аренду или в лизинг. Если микробизнес может купить себе автомобиль, почему он не может купить себе такого универсального робота?- Такие прорывные технологии предполагают совершенно другое качество образования, подход к обучению студентов. Возможно, нам образовательные программы уже стоит перестраивать, исходя из новой ИИ-реальности?- Их давно стоит перестраивать. Система образования – одна из самых консервативных и у нас, и за рубежом. Она без особых изменений пережила несколько промышленных революций, и никак не отвечает текущим потребностям. В одном из наших исследований мы обнаружили, что студенты не умеют заниматься тем, что мы назвали вопрошание. Проще говоря, это умение задавать вопросы искусственному интеллекту специфическим образом, конструируя при этом некоторый смысловой контекст.Второй момент – образование должно иметь базовый, универсальный характер, а не быть заточено под выполнение какой-то одной задачи. Очень многие утилитарные функции уйдут ИИ, а специалисты должны будут заниматься отбором результатов и целеполаганием. Эта задача раньше относилась к более высокому уровню менеджмента. Она уже актуальна для разработчиков, а скоро придет и в другие области, например, биологию, креативные индустрии, клинические испытания. Да, и кино, и новые лекарства, и все, что между ними.- Как выбирать специальность молодежи, исходя из этой новой реальности?- Если ты студент, то нужно в последнюю очередь думать о том, чтобы соответствовать какой-то реальности. Реальность всегда будет меняться. А ты должен получить образование, а не подготовку. Это разные вещи. Образование – это когда у тебя формируется твой способ мышления, а подготовка – просто обучение навыкам для того, чтобы занять место в системе разделения труда. Нынешняя система разделения труда очень текучая, она меняется постоянно. Поэтому на это можно забить, как говорят студенты, и поступать туда, куда нравится. Нравится быть медиком - иди в медицину, нравится быть биологом - иди в биологию, нравится быть журналистом - иди в журналистику. Как эта история обернётся, как изменится система разделения труда - бог весть. Значит, важно выбирать школу, в которой поставят навыки критического мышления, в конце концов - того самого вопрошания, о котором я говорил. А не выбирать специальность потому что сейчас очень модно заниматься искусственным интеллектом, и значит, нужно точно стать инженером по искусственному интеллекту. Это не то.- Не могу не спросить – а не доведет ли прогресс до того, что ИИ вообще человека заменит. Робот будет работать, а людям что делать?- Вполне не исключено, что лет через двадцать или тридцать у людей появится больше времени для досуга. И может быть, нам даже придётся пересмотреть саму дихотомию досуга и работы. Потому что вот этот пресловутый work-life balance - на самом деле категория индустриальной эпохи, когда человек должен поработать, потом у него должен быть досуг. Но для чего у него должен быть досуг? Чтобы он подготовился для работы.Получается, что человек живёт для работы. Работа помогает структурировать время, дает смысл. Если отобрать у человека его обычный способ структурировать время, он заполнит пустоту насилием. Если роботы многое берут на себя, нам нужно учиться структурировать время чем-то, что не обязательно имеет целью создать что-то материальное, обогнать кого-то, повысить свою продуктивность. Можно же просто читать книги, ходить в походы в горы, но делать это с осознанием ценности момента, внутреннего смысла. А многие люди этого делать не умеют, потому что они живут для того, чтобы работать.Их к этому готовили всю жизнь. Те же самые консервативные вузы, университеты, техникумы, колледжи. И теперь нужна перестройка общественного сознания, некая глобальная реформация, чтобы не допустить ухода человечества в деструкцию, а, напротив, выиграть от перемен. И начать нужно, в первую очередь, с самих себя.

