https://1prime.ru/20250913/ekonomim-862235537.html

В Турции каждый пятый ресторан находится под угрозой закрытия, пишут СМИ

В Турции каждый пятый ресторан находится под угрозой закрытия, пишут СМИ - 13.09.2025, ПРАЙМ

В Турции каждый пятый ресторан находится под угрозой закрытия, пишут СМИ

Сектор общественного питания в Турции продолжает испытывать давление со стороны высокой инфляции и роста издержек, каждый пятый объект находится под риском... | 13.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-13T12:36+0300

2025-09-13T12:36+0300

2025-09-13T12:36+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

турция

стамбул

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg

АНКАРА, 13 сен – ПРАЙМ. Сектор общественного питания в Турции продолжает испытывать давление со стороны высокой инфляции и роста издержек, каждый пятый объект находится под риском закрытия, сообщает газета Ekonomim. Согласно данным Турецкого института статистики (TÜİK), в августе инфляция составила 2,05% в помесячном выражении, а в сфере ресторанов и отелей — 2,94%. Годовые показатели достигли соответственно 32,92% и 33,96%. По информации ведомства, на июнь в секторе общественного питания и напитков функционировало 151 913 предприятий, где было занято почти 910 тысяч человек. Представитель Торговой палаты Стамбула отметил, что основное давление на участников рынка оказывают рост затрат и высокая стоимость продуктов: "Все говорят о ценах на продукты питания, но мало кто учитывает издержки, которые формируются до попадания товаров на стол. Мы фактически оплачиваем рост цен, за который не несём ответственности", - приводит издание их слова. Предприниматели заявляют, что речь идёт не о сохранении, а о выживании. "Около 20% заведений не способны вести полноценную деятельность. При этом высокие затраты на закрытие бизнеса вынуждают их оставаться в неопределённом положении, фактически без доходов", - говорится в их заявлении. Власти Турции ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% - в 2026 году и 9% - в 2027 году, сообщил в понедельник вице-президент республики Джевдет Йылмаз на церемонии запуска среднесрочной экономической программы властей на 2026-2028 годы.

https://1prime.ru/20250913/erdogan-862233452.html

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, турция, стамбул