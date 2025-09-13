https://1prime.ru/20250913/ekonomim-862235537.html
В Турции каждый пятый ресторан находится под угрозой закрытия, пишут СМИ
2025-09-13T12:36+0300
2025-09-13T12:36+0300
2025-09-13T12:36+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
турция
стамбул
АНКАРА, 13 сен – ПРАЙМ. Сектор общественного питания в Турции продолжает испытывать давление со стороны высокой инфляции и роста издержек, каждый пятый объект находится под риском закрытия, сообщает газета Ekonomim. Согласно данным Турецкого института статистики (TÜİK), в августе инфляция составила 2,05% в помесячном выражении, а в сфере ресторанов и отелей — 2,94%. Годовые показатели достигли соответственно 32,92% и 33,96%. По информации ведомства, на июнь в секторе общественного питания и напитков функционировало 151 913 предприятий, где было занято почти 910 тысяч человек. Представитель Торговой палаты Стамбула отметил, что основное давление на участников рынка оказывают рост затрат и высокая стоимость продуктов: "Все говорят о ценах на продукты питания, но мало кто учитывает издержки, которые формируются до попадания товаров на стол. Мы фактически оплачиваем рост цен, за который не несём ответственности", - приводит издание их слова. Предприниматели заявляют, что речь идёт не о сохранении, а о выживании. "Около 20% заведений не способны вести полноценную деятельность. При этом высокие затраты на закрытие бизнеса вынуждают их оставаться в неопределённом положении, фактически без доходов", - говорится в их заявлении. Власти Турции ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% - в 2026 году и 9% - в 2027 году, сообщил в понедельник вице-президент республики Джевдет Йылмаз на церемонии запуска среднесрочной экономической программы властей на 2026-2028 годы.
турция
стамбул
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул
Ekonomim: каждый пятый ресторан в Турции может закрыться из-за роста цен
АНКАРА, 13 сен – ПРАЙМ. Сектор общественного питания в Турции продолжает испытывать давление со стороны высокой инфляции и роста издержек, каждый пятый объект находится под риском закрытия, сообщает газета Ekonomim.
Согласно данным Турецкого института статистики (TÜİK), в августе инфляция составила 2,05% в помесячном выражении, а в сфере ресторанов и отелей — 2,94%. Годовые показатели достигли соответственно 32,92% и 33,96%. По информации ведомства, на июнь в секторе общественного питания и напитков функционировало 151 913 предприятий, где было занято почти 910 тысяч человек.
Представитель Торговой палаты Стамбула
отметил, что основное давление на участников рынка оказывают рост затрат и высокая стоимость продуктов:
"Все говорят о ценах на продукты питания, но мало кто учитывает издержки, которые формируются до попадания товаров на стол. Мы фактически оплачиваем рост цен, за который не несём ответственности", - приводит издание их слова.
Предприниматели заявляют, что речь идёт не о сохранении, а о выживании.
"Около 20% заведений не способны вести полноценную деятельность. При этом высокие затраты на закрытие бизнеса вынуждают их оставаться в неопределённом положении, фактически без доходов", - говорится в их заявлении.
Власти Турции
ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% - в 2026 году и 9% - в 2027 году, сообщил в понедельник вице-президент республики Джевдет Йылмаз на церемонии запуска среднесрочной экономической программы властей на 2026-2028 годы.
